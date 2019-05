The Last of Us 2 könnte noch diese Woche einen Release-Termin bekommen

Jetzt könnte es offenbar Schlag auf Schlag gehen. Nachdem heute Mittag Hideo Kojima neue Infos zu Death Stranding für den 29. Mai in Aussicht stellte , stehen in dieser Woche möglicherweise auch noch Infos für einen weiteren vermeintlichen Blockbuster an.

Die Rede ist von The Last of Us: Part 2. Denn wie die spanischen Websites gamereactor.es und Legión de Jugatores berichten, soll es zu Naughty Dogs nächstem PS4-Spiel in den kommenden Tagen einen neuen Trailer und offenbar auch einen finalen Release-Termin geben. Dieser soll irgendwann am Ende des Jahres sein.

RUMOR: Spanish website https://t.co/OXztoBtQTh is reporting that there will be a The Last Of Us 2 trailer this week as well, game to be released this fall



Take with a grain of salt of coursehttps://t.co/2Xp68dzsnZ pic.twitter.com/ZxPCAV324w