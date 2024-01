The Last of Us 2 Remastered: Naughty Dog enthüllt neue Trophäen der PS5-Version - mit guten Nachrichten für Platin-Jäger

Das sind die neuen The Last of Us Part 2 Remastered-Trophäen

Am 19. Januar erscheint The Last of Us Part 2 in einer Remastered-Version für die PS5 und bringt nicht nur technische Verbesserungen mit, sondern auch neue Inhalte. Die größte Neuerung ist der sogenannte "Kein Zurück"-Modus. Dabei handelt es sich um einen Roguelike-Modus, der eure Kampf- und Schleich-Fähigkeiten auf die Probe stellt. Dieser hat natürlich auch eine Reihe neuer Trophäen im Gepäck, die Naughty Dog nun offiziell enthüllt hat.

The Last of Us Part 2 Remastered - Alle neuen Trophäen für PS5 im Überblick

Mixed Bag: Erreicht Kills mit 5 verschiedenen Waffen in einer Runde des Modus "Assault"

Become The Hunter: Töte 12 Feinde in einer Runde im Modus "Hunted"

Got Your Back: Gewinnt eine Runde im Modus Holdout, ohne dass die Gesundheit eurer Begleitung unter 70% fällt

Burglar: Öffnet im Modus Capture einen Safe, ohne einen Feind zu töten

Roll Call: Schließt ein Level mit jedem Charakter ab

Modded: Gewinnt ein Level mit jeder Mod ab

Risk Taker: Gewinnt 5 Gambits in einem Run ab

Good Riddance: Besiegt alle Bosse

Team Ellie: Schließt alle Challenge-Tracks mit Ellie ab

Team Abby: Schließt alle Challenge-Tracks mit Abby ab

True Strength: Erreicht den S-Rang in einem Level

May Your Survival Be Long: Gewinnt einen Daily Run in "Kein Zurück"

May Your Death Be Swift: Gewinnt einen Daily Run in "Kein Zurück" auf dem Erbarmungslos-Schwierigkeitsgrad (Grounded)

Dazu zwei wichtige Infos: Die neuen Trophäen sind nicht notwendig, um den begehrten Platin-Kelch freizuschalten. Habt ihr in der PS4-Version von TloU 2 bereits Trophäen verdient, werden diese in der PS5-Neuauflage nach dem Upgrade automatisch freigeschaltet bzw. transferiert (inklusive Platin, falls ihr diese besitzt).

Upgrade von PS4 und PS5: Wenn ihr The Last of Us Part 2 bereits auf der PS4 habt, könnt ihr für 10 Euro auf die verbesserte PS5-Fassung upgraden.

Übrigens, Kollegin Eleen konnte bereits einen Blick auf den Roguelike-Modus werfen und verrät euch hier ihre Eindrücke:

Was steckt in The Last of Us Part 2 Remastered?

The Last of Us Part 2 Remastered erscheint am 19. Januar 2024 für die PS5. Die Neuauflage hat allerhand optische und technische Anpassungen im Gepäck, darunter optimierte Schatten und verbesserte Texturen.

Einen ersten Einblick liefert euch der untere Trailer:

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

Aber nicht nur technische Anpassungen, sondern auch eine Handvoll neuer Inhalte stecken in der PS5-Version des Action-Adventures von Naughty Dog. Neben dem oben bereits erwähnten Kein Zurück-Modus, könnt ihr euch auf die Verlorenen Levels freuen, also spielbare Levels, die Naughty Dog aus dem finalen Spiel gestrichen hat. Außerdem gibt's einen Modus, der euch frei Gitarre spielen lässt.

Freut ihr euch auf The Last of Us Part 2 Remastered und werdet ihr Ellies düsteres Abenteuer auf der PS5 erneut durchlaufen? Oder werdet ihr es dann womöglich sogar das erste Mal zocken?