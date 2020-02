Echte The Last of Us (2)-Fans müssen das Let's Play von Joel gucken

Die Gute Nachricht: The Last of Us Part 2 befindet sich laut aktuellem Update von Naughty Dog in den letzten Entwicklungszügen und sollte (hoffentlich) wie geplant am 29. Mai 2020 für PS4 erscheinen. Die "schlechte" Nachricht: Viel Zeit zur Vorbereitung aufs Sequel bleibt uns nicht mehr.

Aber dafür habe ich jetzt einen kleinen Tipp: Schaut euch das Let's Play des Originals vom Joel-Sprecher an. Die Videos dazu sind nicht nur unfassbar emotional, sondern offenbaren auch etliche spannende Hintergrundinfos zum Spiel. Perfekt für Fans, die vom ersten Teil nicht genug bekommen können und ihre Vorfreude auf das Sequel weiter steigern wollen.

Achtung, hier erwarten euch Spoiler zum originalen The Last of Us.

Was hinter dem The Last of Us-Let's Play vom Joel-Sprecher steckt

"Retro Replay" heißt der Youtube-Kanal vom Joel-Darsteller Troy Baker und Nolan North, bestens bekannt als Nathan Drake aus Uncharted und Kannibalen-David aus The Last of Us. Schon vor einigen Monaten haben die beiden Schauspieler ein Let's Play von Teil 1 gestartet und veröffentlichen wöchentlich (jeden Dienstag um 21 Uhr abends) eine neue Episode.

Das Besondere daran? Dabei laden sie sich meistens noch einen Gast aus dem Cast des Originals ein, um gemeinsam über Geschichten aus den Motion Capture-Aufnahmen oder Hintergrundinfos zur Geschichte und den Charakteren zu quatschen. In der letzten Woche gesellte sich beispielsweise Ellie-Darstellerin Ashley Johnson dazu und verriet unter anderem, dass sie zur Vorbereitung auf The Last of Us 2 extra Bogenschießen gelernt hat.

Die erste Episode des Let's Plays:

Das Schöne am Let's Play sind aber nicht nur die vielen Hintergrundinfos – die Videos ermöglichen es uns, das erste The Last of Us gemeinsam mit den Darstellern erneut zu durchwandern und damit erneut die vielen emotionalen Momente des postapokalyptischen Abenteuers zu durchleben, die wir mit ihnen teilen. Beispielsweise wenn den Let's Playern beim Tod von Joels Tochter Sarah gleichzeitig die Kinnladen herunterfallen.

Hier findet ihr die aktuelle Episode, in der sich die Let's Player dem großen Finale nähern und passend dazu Merle Dandrige (Sprecherin von Marlene) eingeladen haben:

Der Release von The Last of Us 2 rückt immer näher

The Last of Us 2 erscheint am 29. Mai 2020 für PS4.

Erst gestern gab es übrigens ein kleines Update von Naughty Dog: Das Sequel wird im Rahmen der PAX East nicht nur erstmals für Fans spielbar sein, sondern bekommt außerdem ein neues Gratis-Theme für die PS4.

Habt ihr das Let's Play schon gesehen?