The Last of Us 2-Video beweist: Schneeball-Kinder nutzen Aimbot

Bäm! Da bekommt Ellie in The Last of Us 2 doch einfach mal ganz frech einen Schneeball ins Gesicht geschleudert. Die "Schützen" sind Kinder auf einem Spielplatz - und Ellie reagiert zunächst genervt, lässt sich dann aber doch auf eine Schneeballschlacht ein. Aber hätte sie stattdessen auch die Spielverderberin abgeben und einfach weggehen können? Fragen wie diesen widmet sich ein YouTube-Video.

Kann Ellie der Schneeballschlacht entkommen?

Darum geht es: Der YouTube-Kanal Speclizer nimmt sich das Endzeit-Spiel vor und verändert einige geskriptete Szenen mithilfe von Mods. In einem früheren Video versuchte der Modder bereits, das Spiel anders ausgehen zu lassen. Im neuen Video werden Fragen beantwortet, wie zum Beispiel: Könnt ihr der Schneeballschlacht entkommen?

Der Modder schnappt sich Ellies Charaktermodell und entfernt es immer weiter von den Kindern. Dabei können wir erkennen, dass diese ganz offensichtlich unfair spielen. Am Ende der Szene steht Ellie nämlich auf einer Straße, die durch große Gebäude vom Spielplatz getrennt ist. Aber die eisigen Geschosse treffen sie immer noch. Hey Kids, ihr seid ertappt. Das Spiel hat wohl eine eingebaute Spaß-Bremse.

Hier könnt ihr euch das ganze Video ansehen:

Video beantwortet weitere Fragen

Aber das ist nicht die einzige Frage, die im Video gestellt und beantwortet wird. Gezeigt wird beispielsweise auch, was passiert, wenn Ellie versucht, Lev am Ende des Spiels zu töten. die Kugeln, die sie auf ihn abfeuert, können ihm ganz offensichtlich nichts anhaben, während er in dem Boot liegt.

Auch das Zebra, das Abby zusammen mit ihrem Vater findet, erweist sich als harte Nuss. Egal, welche Waffe Abby einsetzt, das Tier ist wenig beeindruckt. Das wird manchmal auch als "Story-Armour" bezeichnet. Wer überleben soll, hat sozusagen eine undurchdringliche Rüstung. In den meisten Fällen ist das Spiel nicht gerade "offen für Veränderungen".

Gibt es noch eine andere Szene aus TLoU2, die ihr gerne mal auf mögliche Variationen prüfen würdet?