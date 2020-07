The Last of Us 2: Das schönste Cover gibt es wohl nur in der Slowakei

Das The Last of Us 2-Cover ist, ehrlich gesagt, nichts Besonderes. Wie so oft ziert die Hauptfigur das Cover und sieht möglichst cool, stark oder fies aus. Hier ist das Ellie, übersät mit Blutspritzern. Das passt zwar und ist natürlich alles andere als hässlich. Aber eben auch nicht sonderlich kunstvoll gestaltet oder irgendwie außergewöhnlich. Was auch anders geht, wie dieses eindrucksvolle alternative Cover zeigt, das im Netz aufgetaucht ist.

Seht euch das schicke alternative Cover zu The Last of Us 2 an

Ganz anders und genial: Ein bestimmter Shop in der Slowakei fügt dem PS4-Blockbuster The Last of Us 2 eine ganz besondere Dreingabe hinzu. Wie Reddit-Nutzer*in xeon3175x berichtet, gibt es im Progamingshop dieses extrem hübsche, alternative Cover beim Kauf einer The Last of Us 2-Version dazu:

Dabei handelt es sich vielmehr um eine Hülle als um ein Cover. Jedenfalls könnt ihr eure physische Version von The Last of Us 2 so deutlich hübscher ins Regal stellen, als es normalerweise der Fall ist.

Leider lässt sich nicht so einfach überprüfen, was es mit diesem speziellen Cover auf sich hat, beziehungsweise wer dahinter steckt. Wir wissen auch nicht, ob das ein offizielles Artwork oder einfach von einem sehr talentierten Fan selbst gemacht ist.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Dieses Cover gibt es hierzulande nirgendwo. Auf Reddit hat jemand sogar nachgefragt, ob der Internet-Shop auch nach Deutschland verschickt, aber das ist offenbar nicht der Fall. Aktuell kann die TLOU 2-Hülle nur in die Slowakei, nach Tschechien oder Ungarn.

Noch mehr coole Kunstwerke zu The Last of Us 2 gibt es entweder im offiziellen Art-Book oder in Form der limitierten PS4 Pro-Edition. Ein alternatives Cover aus England und Australien hat vor einiger Zeit schon mal für neidische Fans gesorgt:

19 0 Mehr zum Thema The Last of Us 2: Auf dieses viel schönere Cover müssen wir hier verzichten

The Last of Us 2 ist vor etwas mehr als einem Monat erschienen und hält seitdem die Welt in Atem. Das Spiel wird nicht nur kontrovers diskutiert, sondern stellt auch einen echten Blockbuster dar, an dem über 2.000 Entwickler*innen und 14 Studios gearbeitet haben.

Welches Cover gefällt euch am besten? Was hättet ihr für ein Bild aufs Cover gepackt und würdet ihr für alternative Hüllen und ähnliches auch deutlich mehr Geld bezahlen?