The Last of Us 2-Fan entdeckt neues Uncharted-Easter Egg und nein, es ist nicht der Ring

Das The Last of Us 2-Studio Naughty Dog baut in seinen Spielen gern Hinweise, Hommagen und Easter-Eggs zu anderen Titeln ein. Da wäre zum Beispiel der Ring aus Uncharted, der in TLOU 2 gefunden werden kann. Der ist hier aber nicht gemeint: Jetzt sorgt nämlich gerade ein neues Easter-Egg für Wirbel, das vielen Spieler*innen bisher offenbar entgangen ist. Ein weiterer Verweis auf die Uncharted-Reihe kann in The Last of Us 2 entdeckt werden.

The Last of Us 2 hält noch ein Easter-Egg zu Uncharted bereit, kanntet ihr es?

Uncharted 2 in TLOU: Auf Reddit sorgt ein neuer Post für Begeisterung, der auf ein Poster hinweist, das ihr in The Last of Us 2 finden könnt. Die meisten dürften dem Bild keine große Beachtung geschenkt haben, aber es handelt sich dabei eigentlich recht offensichtlich um eine Referenz auf den Naughty Dog-Klassiker Uncharted 2.

Das Bild zeigt nämlich Nathan Drake und Tenzin, wie die beiden Charaktere sich durch das eisige Himalaya-Gebirge schlagen. Tenzin zählt zu den beliebtesten Nebencharakteren der gesamten Uncharted-Reihe und die Sequenzen mit ihm sind in vielerlei Hinsicht Kult. Dementsprechend begeistert fallen die meisten Kommentare von Leuten aus, für die die Entdeckung ebenfalls neu war.

Aber da ist noch mehr: Bei den Szenen aus Uncharted 2, in denen sich Tenzin und Nathan Drake gemeinsam durch unwirtliche Gegenden schlagen, handelt es sich gleichzeitig auch um ein großes Vorbild, und zwar für die komplette The Last of Us-Reihe. Neil Druckmann und Bruce Straley haben mehrfach in Interviews erklärt, dass sie das Konzept ausbauen wollten, woraus letztlich The Last of Us wurde (via: DigitalFix).

Die Waffen passen zwar nicht exakt zu den Spiel-Szenen in Uncharted 2, aber die Referenz dürfte trotzdem recht eindeutig und wahrscheinlich gewollt sein. Wie ebenfalls aus den Reddit-Kommentaren hervorgeht, handelt es sich bei dem Bild ursprünglich wohl um einen Teil der sogenannten Wild West Joel-Reihe. Die könnt ihr euch in Ruhe auf der ArtStation-Seite von Naughty Dogs Lead Concept Artist Aaron Limonick anschauen.

Wir haben da noch einige Kleinigkeiten vorbereitet:

Hier findet ihr es: In The Last of Us 2 könnt ihr euch in Joels Haus in Jackson umsehen. Dort hängen jede Menge Bilder an den Wänden und dieses hier befindet sich in der Nähe der Treppen.

Daneben könnt ihr in The Last of Us 2 noch Drakes Ring finden, falls ihr das ohnehin nicht schon wusstet.

Wie gefällt euch das Easter-Egg? Ist euch die Verbindung auch aufgefallen?