The Last of Us-Fan beeindruckt mit der bisher wohl coolsten Custom-PS5

Die PS5 wird von vielen Fans, die eine bekommen konnten, aufgemotzt. Soll heißen: Sie verpassen der PlayStation-Konsole einen neuen Look. Der kann verschiedenste Formen annehmen und einige Fans gehen dabei besonders weit. Eines der bisher coolsten Custom-Designs stellt zweifellos diese PS5 dar, die komplett im Glanz von The Last of Us 2 erstrahlt – oder auch nicht, zumindest nicht erstrahlen im herkömmlichen Sinn.

PS5 im The Last of Us-Design sieht aus wie eine mit Moos bewachsene Mauer

Der Künstler Retro_Licker macht aus seiner Liebe zu The Last of Us kein Geheimnis. Ganz im Gegenteil: Er hat sich entsprechende Tattoos stechen lassen und nun auch seine PlayStation 5 so überarbeitet, dass sie unverkennbar mit dem Spiele-Franchise in Verbindung steht. Er setzt dabei auf einen ganz besonderen, sehr detaillierten Look.

So sieht die PS5 aus:

Link zum Instagram-Inhalt

Die PlayStation 5 von Retro-Licker wäre vor einer echten, mit Moos bewachsenen Ziegelstein-Mauer wohl kaum zu erkennen. In höchstwahrscheinlich mühevollster Kleinarbeit wurde diese PS5 so gestaltet, dass sie genau danach aussieht. Das passt natürlich perfekt zu The Last of Us sowie zu The Last of Us 2. Wie kleinteilig und mit welcher Liebe zum Detail hier vorgegangen wurde, wirkt einfach nur beeindruckend.

Die einzelnen Bilder zeigen ganz genau, wie außer den Lüftungsschlitzen und Ein- beziehungsweise Ausgängen einfach alles mit dem dreidimensionalem Ziegelstein- und Moos-Look überzogen wurde. Zusätzlich prangt auf dem einen Seitenflügel ein großer, aber nicht zu aufdringlicher The Last of Us-Schriftzug. Auf der anderen Seite gibt es das Symbol der Fireflies.

Wir haben mittlerweile schon jede Menge wirklich coole Custom-Designs für die PS5 gesehen. Aber das hier übertrifft sie meiner Meinung nach alle. Die Idee wirkt einfach schön außergewöhnlich und wurde noch dazu umfassend und konsequent umgesetzt. Dass das alles so echt und realistisch wirkt, setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf.

Aber hier könnt ihr euch trotzdem die ganzen anderen coolen Custom-Designs ansehen:

Die Faceplates genannten Seitenteile der PS5 lassen sich einfach abnehmen, weshalb viele Fans sie gern verzieren oder selbst designen wollen. Verschiedene Händler bieten auch farbige Flügel oder Folien und ähnliches an, bekommen aber oft Ärger mit dem PlayStation-Machern. Ein Hersteller will jetzt trotzdem schwarze PS5-Skins verkaufen und fordert Sony heraus, die Firma zu verklagen.

Wie findet ihr die PS5 im Moos-Look? Welches Custom-Design gefällt euch bisher am besten?