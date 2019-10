The Last of Us 2 hat neues Video: Seht, wie sich Ellies Look ändert

The Last of Us Part 2-Fans haben seit einer Woche endlich wieder handfeste Infos, an die sie sich bis zum Release im kommenden Februar festkrallen können. Mittlerweile ist an allen Ecken und Enden spürbar, dass Sonys Marketing-Maschine zu rattern beginnt.

Nachdem nun außerdem das originale The Last of Us Teil des PS Plus-Lineups im Oktober ist, gibt's nun ein neues kurzes Video aus Naughty Dogs brutaler Endzeit-Welt.

Was ist neu? Zum Release der neuen PS Plus-Spiele hat Sony auf dem offiziellen PlayStation-Youtubekanal ein The Last of Us (Part 2)-Time Lapse-Video veröffentlicht, das uns die Veränderung von Ellie vor Augen führt.

Im Clip sehen wir nicht nur, wie die Heldin älter wird, sondern erfahren dank einer Auswahl von Zitaten aus dem ersten und zweiten Teil auch, wie sie sich charakterlich gewandelt hat. Deshalb unbedingt mit Ton anschauen! (außer ihr habt das erste The Last of Us nicht gespielt und wollt euch nicht spoilern lassen).

Was wir über Ellie in The Last of Us Part 2 wissen

Fünf Jahre später: Ellie ist der spielbare Hauptcharakter von The Last of Us: Part 2. Die Geschichte des Sequels setzt fünf Jahre nach dem Ende des ersten Teils an; die Heldin ist jetzt 19 Jahre alt, immer noch Teil der Jackson County-Gemeinde und hilft in der Patrouille aus, um den Ort sicher zu halten. Zu Beginn des Spiel ist sie mit Dina zusammen, die vorher in einer Beziehung mit Jesse war, dem Anführer der Patrouille.

In The Last of Us 2 will Naughty Dog alle Facetten der Heldin offen legen und klärt womöglich Fragen, die im ersten Teil unbeantwortet bleiben: Warum ist sie immun? Will sie immer noch ein Heilmittel für den Cordiceps finden? Ob die Macher darauf Antworten liefern, wird sich zeigen. Fest steht: Im kommenden Spiel werden wir Ellie näher kennenlernen.

The Last of Us: Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 für PS4. Alle Infos zu The Last of Us 2 findet ihr in unserer großen Übersicht.