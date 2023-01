The Last of Us-Mod spielt Chirurg und ersetzt Ellies Gesicht durch das von Bella Ramsey

In der TV-Serie zu The Last of Us werden die Protagonist*innen Joel und Ellie durch die Darsteller*innen Pedro Pascal und Bella Ramsey verkörpert. Schon vor den ersten Bildern haben Fans die Gesichter der beiden in die Videospielvorlage eingesetzt und auf einem Poster gezeigt, wie sich Pedro und Bella wohl als Videospielfiguren machen würden. Eine Mod geht nun einen Schritt weiter und zeigt, wie das Ganze in bewegten Bildern aussehen würde.

The Last of Us: Bella wird zu Ellie

Auf dem YouTube-Kanal von Speclizer ist ein brandaktuelles Video einer Mod zu sehen, die das Gesicht von Bella Ramsey auf das von Ellie setzt. In dem fast vierminütigen Clip werden viele Szenen aus The Last of Us und The Last of Us Part 2 gezeigt, die nun mit Bellas Gesichtszügen zu sehen sind:

Wie sieht das aus? Tatsächlich passt Bellas Gesicht wirklich gut zu Ellie. Die Mod kann Bellas Gesicht nahezu perfekt auf den Charakter zuschneidern und beweist, dass mit der Schauspielerin wohl die richtige Wahl getroffen wurde.

Allerdings versagt die Mod, sobald Ellie etwas emotionsgeladener wird. In einigen Szenen ist Ellie wütend oder schreit, wobei sich zeigt, dass die Mod bei Ellies Lippen an ihre Grenzen kommt und das originale Aussehen wieder durchscheint.

Modder verteidigt seine Schöpfung

Der Schöpfer Alejandro Bielsa, der als technischer Zeichner am neuen Fable von Playground Games arbeitet, sieht das kritischer. Er findet, dass seine Mod stellenweise sogar ein wenig seltsam aussieht:

Wir sind einfach nur Fans, die Spaß mit einem Spiel haben, das wir lieben, und wir sind uns bewusst, dass es hier und da ein bisschen seltsam aussieht, aber letztendlich war dies eine Mod, die mit Sorgfalt und aus Liebe und Respekt für Naughty Dog (und die Outsourcing-Studios, die an der Entwicklung der Spiele beteiligt waren) und Bella gemacht wurde, und deshalb wollten wir sie trotzdem veröffentlichen.

Doch wir finden, dass die Mod eindrucksvoll beweist, dass Ellie genauso gut mit Bella Ramseys Gesicht hätte ausgestattet werden können. Selbst mit schmaleren Lippen und rehbraunen Augen wirkt Ellie immer noch sehr stimmig.

Wie findet ihr die Bella-Version von Ellie?