Die The Last of Us-Serie treibt schon vor ihrer Veröffentlichung viele Blüten. Seitdem wir wissen, dass Joel von Pedro Pascal und Ellie von Bella Ramsey gespielt wird, übertreffen sich Künstler*innen gegenseitig mit der Verarbeitung dieser Information. Neben haufenweise coolen Postern und Concept Art gibt es jetzt sogar ein Deepfake-Video, das die Gesichter der beiden Menschen in einige Zwischensequenzen aus dem Spiel gepackt hat. Das Ergebnis sieht ein bisschen gruselig und seltsam, aber auch ziemlich beeindruckend aus.

The Last of Us: So würden die Spiel-Cutscenes mit dem Cast der HBO-Serie aussehen

Deepfake macht's möglich: Mit Hilfe der ziemlich furchteinflößenden Deepfake-Technik wurden die Gesichter von Bella Ramsey (Game of Thrones) und Pedro Pascal (The Mandalorian) auf die In Game-Körper von Ellie und Joel gepackt. So entsprechen auch die Mimik und die Lippenbewegung einigermaßen dem, was wir aus dem Spiel kennen, nur eben mit den Gesichtern der Serienbesetzung.

Das Ergebnis wirkt auf den ersten Blick natürlich erst einmal befremdlich. Die Technik oder ihre Implementation ist hier natürlich auch noch nicht perfekt und wir kennen die Szenen eben in einer anderen Form. Nichtsdestotrotz sieht das ganz schön beeindruckend aus und verschafft uns noch einen besseren Eindruck davon, wie gut dieser Cast ausgewählt wurde.

Seht euch das Deepfake-Video hier an:

Link zum YouTube-Inhalt

Dass die beiden Schauspieler*innen Joel und Ellie in der The Last of Us-Verfilmung von HBO spielen ist, steht seit wenigen Wochen fest. Die Ankündigung hat direkt für eine Menge an interessanten Kombinationen gesorgt, die ihr hier findet:

Alles, was wir bisher über die HBO-Serie zu The Last of Us wissen, findet ihr hier. In dieser Gamepro-Übersicht haben wir sämtliche bisher bekannten Infos zum Start, dem Cast und der Story zusammengefasst. Wie es aussieht, müssen wir uns alle leider noch eine ganze Weile gedulden.

Wie findet ihr das Deepfake-Video? Habt ihr euch das so ähnlich vorgestellt oder ganz anders?