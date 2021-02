The Last of Us-Serie: Künstler zeigen, wie gut die Wahl der Schauspieler ist

Nachdem bekannt geworden ist, dass Pedro Pascal und Bella Ramsey in die Rollen von Joel und Ellie schlüpfen, diskutieren Fans über die Besetzung der The Last of Us-Serie. Während sich ein Teil der Fans über die Wahl freut, wünscht sich ein weiterer dagegen andere Schauspieler für die Hauptrollen. Das liegt unter anderem an der nicht allzu starken optischen Ähnlichkeit der Schauspieler zu den Charakteren.

Wie gut bzw. auch weniger gut Pascal und Ramsey als Joel und Ellie aussehen könnten, zeigen nicht nur erste Montagen und Reface App-Kreationen, sondern auch aufwendige Kunstwerke.

Kunstwerke geben Vorschau auf die TLOU-Schauspieler

Da hätten wir zum einen das Portrait von Pedro Pascal als Joel, das von der Künstlerin Andrea C. White stammt. Es gibt uns eine Ahnung, wie Pascal die raue, aber im Kern doch weiche Art von Joel verkörpert.

Aber auch hier gibt es sowohl viele begeisterte Stimmen, also auch diejenigen, die sich dennoch oder gerade deswegen eine andere Besetzung wünschen. So oder so sieht das Fanart aber so beeindruckend aus, dass auch Neil Druckmann von Naughty Dog es lobt und auf Twitter geteilt hat.

Ein anderes Kunstwerk zeigt dagegen Joel zusammen mit Ellie. Hierbei wurde das Serienduo von der Künstlerin Taryn Platt verewigt. Aber statt der ernsten Miene wie im vorherigen Bild, gibt sich Joel hier zusammen mit der jungen Ellie freundlicher:

Kunstwerke mit Wirkung

Solche Bilder spiegeln zwar am Ende nicht exakt wider, was die HBO-Serie liefern wird, aber sie helfen uns doch, einen besseren Eindruck von den Rollen zu bekommen. Die ein oder andere Person lässt sich dadurch sogar von Pascal und Ramsey überzeugen, wie beispielsweise bei Twitter-User Lagumists:

"Anfangs war ich etwas skeptisch, aber jetzt, wo ich das sehe, sieht es ziemlich gut aus. Trotzdem wäre es ein Traum gewesen, wenn es Hugh Jackman und Elliot (früher Ellen) Page gewesen wären."

Und auch für Ultraseeker passt das Serien-Duo nun:

"Okay, ich kann sehen, dass das jetzt funktioniert. Außerdem ist es HBO, sie wissen, wie man Shows macht."

Alle bekannten Infos zur The Last of Us-Serie

Ihr wollt mehr zur kommenden HBO-Serie wissen? Dann schaut in unseren Übersichtsartikel, in dem wir alles zu Schauspieler*innen, Handlung und Release zusammengetragen haben:

Da die HBO-Serie erst im November grünes Licht bekam und mit Pascal und Ramsey gerade mal die Hauptrollen bekannt sind, dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis The Last of Us als Serie ausgestrahlt wird. Wir halten euch über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden.

Wie gefallen euch die Kunstwerke? Helfen sie euch dabei, Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie wahrzunehmen?