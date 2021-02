The Last of Us: Fan-Poster zeigen, wie gut die Besetzung der HBO-Serie passt

The Last of Us soll als Fernsehserie von HBO erscheinen. Seit Kurzem steht auch schon fest, wer die beiden Hauptrollen bekleidet. Wie gut Pedro Pascal und Bella Ramsey in die Rollen von Ellie und Joel passen, wird jetzt deutlich. Das verdanken wir einigen Fans, die die beiden Schauspieler*innen beziehungsweise ihre Gesichter kurzerhand auf The Last of Us-Poster oder in Spielszenen verfrachtet haben. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

The Last of Us: Fans packen Serien-Cast auf Poster und es sieht richtig cool aus

Bildbearbeitung macht's möglich: Falls ihr euch auch schon gefragt habt, wie Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie aussehen (oder es euch nicht vorstellen konntet), bekommt ihr jetzt zumindest schon mal eine vorläufige Antwort. Das Internet beziehungsweise die Menschen darin regeln das und bringen die Gesichter der Stars mit dem Spiel in Verbindung.

Dabei kommt dann zum Beispiel so eine Version des bekannten The Last of Us-Posters heraus. Das sieht zwar bei genauerem Hinsehen natürlich nicht perfekt aus, überrascht auf den ersten Blick aber durchaus. Und zwar positiv: Bella Ramsey (Game of Thrones) macht als Ellie eine sehr gute Figur und auch Pedro Pascal passt offensichtlich sehr gut als Joel.

Link zum Reddit-Inhalt

Dasselbe gilt für diese Bild-Komposition. Dabei handelt es sich um ein Artwork von The Last of Us-Entwicklerstudio Naughty Dog, das Reddit-User DeCurt1998 in stundenlanger Arbeit mit den beiden Gesichtern verpasst hat. Das Original seht ihr direkt daneben, wenn ihr nach rechts wischt oder auf den Pfeil klickt.

Link zum Reddit-Inhalt

Mit Hilfe der bekannten wie beliebten Face App gibt es jetzt auch schon eine Mischung aus echten Schauspieler*innen und bewegten Gameplay-Szenen. Beziehungsweise ein Video für alle, die sich Pedro Pascal (The Mandalorian) nicht als Joel vorstellen konnten. Dieses Video fällt zwar ziemlich kurz aus und ist natürlich auch immer noch nicht das Wahre, aber das wirkt schon ziemlich beeindruckend:

Link zum Reddit-Inhalt

Last but not least: BossLogic macht sich einen Spaß daraus, das The Last of Us-Poster mit dem Mandalorian-Helm sowie Baby Yoda aka Grogu zu kombinieren. Baby Yoda mit diesem Körper ist zweifellos der Stoff, aus dem Albträume sind, das Bild übt aber zweifellos auch eine gewisse Faszination aus.

Link zum Twitter-Inhalt

Möglicher Start und alle weiteren Infos zur The Last of Us-Serie

Alle Infos zur geplanten The Last of Us-Serie von HBO findet ihr hier in unserer großen Gamepro-Übersicht. Wann es losgeht und wir sie endlich anschauen können, steht aber leider noch nicht fest.

Welches Bild findet ihr am besten und was haltet ihr von der Besetzung? Könnt ihr euch die beiden jetzt besser in den Rollen vorstellen?