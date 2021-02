The Last of Us-Serie: Naughty Dog-Künstlerin liefert bisher bestes Poster

Bislang gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für die HBO-Serie zum PS-Hit The Last of Us, doch abgesehen davon sickern immer mehr Details über die Realverfilmung durch. So wurde erst kürzlich bekannt, dass Pedro Pascal und Bella Ramsey in die Rollen von Joel und Ellie schlüpfen und wie gut das aussieht, zeigt nun ein selbstgestaltetes Fanposter.

Wie auf die TLOU-Rollen zugeschnitten

Wie Echt: Auf Twitter präsentiert Künstlerin Alice X. Zhang stolz ihr Können und präsentiert und ein Poster, auf dem das Cover von The Last of Us nachgestellt ist. Zu sehen ist, wie Ellie eine Waffe in der Hand hält und sich an Joels Seite lehnt:

Kommt euch der Stil bekannt vor? Kein Wunder, denn die Künstlerin war auch schon für das Design der Steelbook-Edition von The Last of Us: Part 2 verantwortlich. Das ist also kein "normales" Fan-Art, sondern das Werk einer Künstlerin, die tatsächlich schon mit Naughty Dog gearbeitet hat.

Dank Künstler*innen wie Zhang erhalten Fans eine bessere Vorstellung davon, wie sich die beiden als Joel und Ellie machen würden. Auch auf Reddit macht das Bild der Künstlerin die Runde und Fans auf der ganzen Welt zeigen sich vom Zeichenstil der Künstlerin sichtlich begeistert:

"Sie ist wirklich unübertroffen."

Ähnlichkeit nicht von der Hand zu weisen

Was ist an dem Poster so besonders? Wofür die Künstlerin vor allem gefeiert wird, ist, dass die beiden Schauspieler nun den Vorlagen zum Verwechseln ähnlichsehen. Bei der Bekanntgabe von Ramsey und Pascal als Schauspieler wurden einige Fanstimmen laut, dass die Schauspieler kaum Ähnlichkeiten mit Joel und Ellie aufweisen.

Bereits in der Vergangenheit haben zahlreiche Künstler Poster und Portraits zu den Schauspielern erstellt und veröffentlicht. So wurden mithilfe von Bildbearbeitungsprogrammen oder einer beliebten Face App die Gesichter von Pascal und Ramsey auf die Körper von Joel und Ellie montiert. Doch kein Bild hat es bisher an die Qualität von Zhangs Kunstwerk geschafft.

Pedro Pascal, der den Protagonisten Joel verkörpern wird, kennt man aus Serien wie Game of Thrones oder The Mandalorian, wo er sogar die Hauptrolle bekam. Die britische Schauspielerin Bella Ramsey kennen wir ebenfalls aus Game of Thrones, wo sie als Lyanna Mormont ihr Schauspieltalent zum Besten gab.

Wie gefällt euch die Konzeptzeichnung? Habt ihr eigene Favoriten entdecken können?