Es steht fest: HBO hat die beiden Schauspieler bekannt gegeben, die in der Serienadaption zu The Last of Us in die Hauptrollen schlüpfen werden. Laut Deadline und IGN handelt es sich dabei um keine Unbekannten, denn beide Schauspieler kennen wir bereits aus bekannten Serien.

Joel und Ellie stehen fest

Wer spielt Joel? Demnach wird Pedro Pascal den Protagonisten Joel verkörpern. Pascal kennen wir bereits aus der Star Wars-Serie The Mandalorian, auch in Game of Thrones konnten wir Pascal sehen.

Wer spielt Ellie? Zu Pascal wird sich Bella Ramsey als Ellie gesellen. Die britische Schauspielerin feierte ihr Debüt ebenfalls in Game of Thrones als Lyanna Mormont.

Moment, gab es da nicht schon einen anderen Kandidaten? Richtig, denn vor Pedro Pascal war Mahershala Ali laut The Illuminerdi ein heißer Kandidat für die Rolle. Ali dürften viele als Remy Danton aus House of Cards kennen.

Dem Schauspieler wurde seitens HBO sogar schon der Vertrag zum Unterzeichnen angeboten, doch wie wir nun wissen, lehnte er entweder ab oder es handelte sich hierbei nur um ein Gerücht.

GoT-Stars in der Apokalypse

Die Serienadaption zu The Last of Us soll die Ereignisse aus dem ersten Teil nacherzählen, die um Inhalte aus dem zweiten Teil ergänzt werden könnten. So erleben wir die sich wandelnde Beziehung zwischen Joel und Ellie auf ihrer Reise durch die postapokalyptischen Staaten, in der die Menschen auf der Suche nach einem Heilmittel für den Cordyceps-Pilz sind.

Als Komponist konnte der argentinische Musikproduzent Gustavo Santaolalla gewonnen werden. Er war bereits für die Musik in The Last of Us und The Last of Us 2 verantwortlich.

Das wissen wir bereits zur Last of Us-Serie:

Serienstart noch unbekannt

Bislang wissen wir leider nicht, wann die Serie an den Start gehen wird. Doch HBO gab schon grünes Licht und die Produktion soll bald starten. Je nach Serienstart könnte The Last of Us, in der von Pilzen Infizierte wie Zombies agieren, in direkter Konkurrenz zu The Walking Dead stehen. Scott Gimple, Chief Content Officer von The Walking Dead, sieht hier allerdings kein Problem.

Seid ihr mit der Schauspielerwahl zufrieden?