Am Outbreak Day von The Last of Us erschien kürzlich der erste richtige Trailer für die kommende HBO Serie zur gefeierten Spielereihe. Selbstverständlich haben Fans sich direkt in die Analyse gestürzt. Ein Fan auf Twitter hat dabei den Fotomodus in The Last of Us Part 1 genutzt, um einige Szenen detailgetreu nachzubilden.

So beeindruckend sind die Ähnlichkeiten

Die Twitter Userin, die übrigens auch allgemein wunderschöne virtuelle Fotografie im Spiel betreibt, hat insgesamt 16 Szenen im Fotomodus nachgestellt. Teilweise fällt es da sogar schwer einen Unterschied zwischen Serie und Spiel zu erkennen.

Aber seht selbst:

Zwar wurde der Trailer von vielen Fans bereits nach dem ersten Ansehen für die Treue zum Ausgangsmaterial gelobt, allerdings verdeutlichen diese Bilder einmal mehr, wie viel Liebe zum Detail im Trailer und letztendlich hoffentlich auch in der Serie steckt.

So erkennen wir zahlreiche Shots und Kamerawinkel, die uns noch einmal richtig schön Gänsehaut bekommen lassen. Da wären zum Beispiel Joels kaputte Uhr, Marlene mit ihrer Schussverletzung, die ihm da wahrscheinlich gerade Ellie anvertraut und ein beeindruckend fieser Clicker. Selbst die Karussell-Szene aus dem DLC Left Behind ist perfekt getroffen und jagt uns einen nostalgischen Schauer über den Rücken.

Sogar Craig Mazin, der gemeinsam mit Neil Druckmann Writer und Producer der Serie ist, zeigt sich da ziemlich beeindruckt, wie ihr oben sehen könnt.

Hier könnt ihr euch den Trailer selbst nochmal ansehen:

Spannung bis zum Release

Die bisher gezeigten Bilder zur HBO Serie, seien sie in Bewegung oder nicht, machen bisher mehr als Hoffnung auf eine der wenigen Adaptionen, die seinem Vorbild gerecht wird. Das liegt aber sehr wahrscheinlich auch daran, dass u.a. Neil Druckmann selbst beteiligt ist, er war ja schließlich auch Creative Director und einer der Autor*innen von Teil 1, Left Behind und Part 2.

Hier findet ihr alle Infos zur The Last of Us Serie:

Auch wenn es oft eher Fragen aufwirft, ist es noch lange nicht selbstverständlich, dass die kreativen Köpfe hinter einem Spiel auch an der Serie beteiligt sind. Umso schöner, dass The Last of Us von HBO da einen anderen Weg eingeschlagen hat und hoffentlich in die Fußstapfen toller Serienumsetzungen wie Arcane tritt.

Die Serie zu The Last of Us erscheint 2023 auf HBO Max und in Deutschland auf Sky Atlantic bzw. WOW (ehemals Sky Ticket).

Haben euch die Ähnlichkeiten von Spiel und Trailer auch beeindruckt?