The Last of Us-Fan macht heimlich erste Set-Bilder und zeigt uns Eindrücke aus Fake-Austin

Die heißersehnte The Last of Us-Serie von HBO nimmt endlich Fahrt auf. Erst kürzlich postete Schauspieler Gabriel Luna, der in der Serie Tommy verkörpern wird, ein Bild mit seinen Schauspielkolleg*innen. Nun entdeckt ein Fan ein verdächtig aussehendes Filmset mitten in Kanada, das eindeutig der The Last of Us-Serie zuzuordnen ist.

Spaziergang durch das Filmset

Twitter-User necromonica1 spazierte durch Alberta in Kanada, als sie ein Filmset sah, das den Straßen von Austin in Texas nachempfunden wurde. Überall deuten Plakate und Schriftzüge daraufhin, dass es sich um das Filmset von The Last of Us handelt:

Hierbei sind einige Läden, Polizeiautos und natürlich die Kamerawagen zu sehen. Außerdem sind einige Easter Eggs in den Schriftzügen zu finden, die beispielsweise Referenzen zu Ellies Gitarrensongs in The Last of Us 2 sind.

Um welche Szene könnte es hier gehen? Auf den Instagram-Bildern von Gabriel Luna war auch Schauspielerin Nico Parker zu sehen, die in der Serie Joels Tochter Sarah verkörpert. In der Videospielreihe lebte Protagonist Joel mit seiner Familie in Austin, bevor der Cordyceps-Pilz ausbrach und die Menschheit dahinraffte.

Das lässt darauf schließen, dass am gezeigten Set die Anfangsszenen aus The Last of Us gedreht werden. Einen zusätzlichen Hinweis gibt der Zustand der Set-Gebäude und -Autos. Wäre die Cordyceps-Pandemie schon ausgebrochen, würden sich die Häuser in einem schlechteren Zustand befinden:

Ausstrahlung wird wohl noch dauern

Wann wird die HBO-Serie ausgestrahlt? Von offizieller Seite wurde kein Datum genannt. Da die Dreharbeitern zur Serie erst jetzt starten, rechnen wir nicht damit, dass die Serie noch in 2021 ausgestrahlt wird. Ein realistischerer Zeitraum wäre Mitte 2022.

Alternativ könnt ihr euch in unserem Übersichts-Artikel zur The Last of Us-Serie alle wichtigen Details anlesen. So wissen wir beispielsweise, welche Darsteller*innen in die Rollen der Videospielcharaktere schlüpfen und wie es um das Drehbuch, die Regie und den Soundtrack bestellt ist.

Hättet ihr euch ein anderes Filmset für Austin gewünscht? Oder seid ihr mit den ersten Bildern von Fake-Austin zufrieden?