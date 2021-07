The Last of Us – So viele Episoden hat die erste Serien-Staffel

Diese Woche haben die Dreharbeiten zur Serien-Adaption von The Last of Us begonnen. Produzent und Drehbuchautor Craig Mazin hat nun in einer Episode seines Podcasts Scriptnotes verraten, wie viele Folgen die erste Staffel umfassen wird. Alles, was ihr darüber wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Zehn Folgen für Staffel 1

Darum geht es: Der Twitter-Account Culture Crave, der Film-, Serien- und Videospiel-News veröffentlicht, hat verkündet, dass die erste Staffel der The Last of Us-Serie zehn Episoden umfassen wird. Die Info stammt von Autor und Producer Craig Mazin, der unter anderem auch für die Serie Chernobyl verantwortlich war. Er hat die Neuigkeit in seinem Scriptnotes-Podcast verraten, den er gemeinsam mit John August, ebenfalls Drehbuchautor, hostet.

Link zum Twitter-Inhalt

Über die Länge, die sich damit insgesamt für die erste Staffel ergibt, können wir nur spekulieren. Wenn wir davon ausgehen, dass die Länge der Folgen dem HBO-Standard von etwa 50-60 Minuten entspricht, würde die erste Staffel neun bis zehn Stunden umfassen.

Es ist auch noch nicht bekannt, ob die erste Staffel die komplette Handlung des ersten Spiels umfasst und eine mögliche zweite Staffel bei Part II ansetzen würde - oder vielleicht auch zwischen den beiden Titeln. Möglich wäre auch, dass die Geschichte des ersten Games ausgeweitet und über mehrere Staffeln fortgeführt wird. Bisher ist nur bekannt, dass sich das Drehbuch nicht akribisch an die Geschehnisse des Spiels halten wird, was aber auch unüblich für eine Adaption wäre.

Alle bereits bekannten Infos zur Serie gibt es hier:

12 1 Mehr zum Thema The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

Zwei weitere Produzentinnen oder Produzenten

In seinem Podcast hat Craig Mazin außerdem verraten, dass noch zwei weitere Produzenten oder Produzentinnen für die Serie angekündigt werden. Neben Craig Mazin wissen wir bisher von drei weiteren Personen, die Folgen produzieren werden: Ali Abbasi (Border, Shelley), Kantemir Balagov (Closeness) und Jasmila Žbanic (Love Island, Quo Vadis, Aida?).

Mehr Infos zur TLoU-Serie:

Bis die Serie dann endlich über unsere Bildschirme flimmert, müssen wir uns aber noch gedulden. Es ist wohl aufgrund der Drehdauer und Post-Produktion nicht zu erwarten, dass wir sie vor Mitte 2023 zu sehen bekommen. Falls unerwartete Verzögerungen hinzukommen, könnte sie sogar in noch weitere Ferne rücken.

Erscheint euch der Umfang von zehn Episoden passend? Denkt ihr, dieser würde sich gut eignen, um die Handlung des ersten Spiels zu umfassen?