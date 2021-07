The Last of US-Serie: Auf diese Szene freuen sich Fans besonders - Worauf habt ihr Bock?

Bis wir die HBO-Serienadaption zu The Last of Us bingen können, wird es noch eine ganze Weile dauern. Also jede Menge Zeit für Vorfreude und Fan-Talk. Auf Reddit wird gerade darüber diskutiert, auf welche Szenen sich Spielende am meisten freuen. Es werden viele Antworten geliefert, aber besonders beliebt ist das Winter-Kapitel. Kein Wunder - Schließlich stellt es eine enorm wichtige Phase für Ellies Charakterentwicklung dar. Wir verraten euch mehr und wollen außerdem eure Meinung über das Thema wissen.

Darum freuen sich Fans aufs Winter-Kapitel

Darum geht es: Auf Reddit hat User*in feminismandtravel gefragt, auf welche Szenen sich TLoU-Fans besonders in der HBO-Serie freuen und viele haben geantwortet. Der Top Kommentar stammt von airwrexa:

"Ich brenne darauf, das Winter-Kapitel zu sehen, besonders wenn Ellie im Restaurant von David gejagt wird. Das ist mein liebster Abschnitt aus dem Spiel."

Achtung, es folgt ein Spoiler zum ersten The Last of Us.

Die Bedeutung des Abschnitts: Dass viele Fans sich gerade auf diesen Teil der Story freuen, liegt sicherlich daran, dass er wesentlich zu Ellies Persönlichkeitsentwicklung beiträgt. Ist Joel von Beginn an Ellies Beschützer und Mentor, der ihr zeigt, wie alles funktioniert und für ihr Überleben sorgt, so tauschen sie in diesem Kapitel auf einmal die Rollen. Joel ist schwer verletzt und nun ist es Ellie, die für ihn sorgen und ihn retten muss. Das Spiel erlaubt uns, sie zu spielen.

Die Restaurant-Szene: In der genannten Restaurant-Szene geht das Ganze noch weiter. Ellie muss es mit David aufnehmen, einem Feind, der sie zunächst getäuscht und ihr Vertrauen gewonnen hat. In einem Zweikampf kann Ellie ihn im letzten Moment besiegen und gerät so in Rage, dass sie wie in Trance weiter auf Davids Gesicht einschlägt, als dieser bereits tot ist.

Erst Joel kann sie wieder in die Realität zurückholen. Das Geschehen ist traumatisch für Ellie und verdeutlicht gleichzeitig, wie einmalig und wichtig das Band zwischen Joel und ihr ist. Für die Teenagerin ist ihr Ersatzvater zu dieser Zeit der Einzige, dem sie vertrauen kann.

Auf was freut ihr euch?

Auf Reddit nennen Nutzer*innen zahlreiche weitere Szenen, auf die sie sich besonders freuen. Feminismandtravel hat beispielsweise besonders Bock auf Pedro Pascals Performance im Prolog und die beliebte Giraffen-Szene.

Weitere Infos zur The Last of Us-Serie:

Wir können allerdings nicht damit rechnen, dass es jede Cutscene auch in die Serie schafft. Es ist bereits bekannt - und auch durchaus sinnvoll und üblich - dass die Serienumsetzung sich einige Freiheiten nehmen wird.

Bei welchen Szenen hofft ihr, dass sie es in die Serie schaffen und warum freut ihr euch gerade auf diese?