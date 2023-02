'Filmende Pilz-Mutanten': In der The Last of Us-Serie hat sich ein witziger Fehler eingeschlichen

Auch TV-Produktionen mit riesigem Budget wie HBOs The Last of Us verlaufen nicht fehlerfrei. So hat sich in der sechsten Folge der postapokalyptischen Serie ein Malheur eingeschlichen, das allerdings nur den wenigsten unter euch aufgefallen sein dürfte. Amüsant ist es allemal.



Um diesem Fehler geht's: Kurz bevor Joel und Ellie Jackson erreichen, überqueren die beiden Reisenden eine schneebedeckte Brücke. Die Kameraeinstellung wechselt in die Vogelperspektive... und, na? Fällt es euch auf? Beim genauen Hinsehen erkennt ihr links im Bild eine Gruppe von Menschen, die Filmausrüstung bei sich trägt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Um filmende Pilz-Mutanten handelt es sich hierbei nicht. Auch wenn die Vorstellung natürlich furchtbar witzig ist. Hier ist schlicht und einfach ein Teil der Crew zu sehen, der bei der Nachbearbeitung der Serie offenbar niemandem aufgefallen ist. Unfreiwilliger Ruhm für die Beteiligten also.

Das Ganze erinnert ein wenig an den "Kaffeebecher von Westeros", der in der vierten Folge der 8. Staffel von Game of Thrones zu sehen war. Schauspielerin Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) erklärte im Nachhinein, dass der Becher wohl ihr gehört habe. Es handelte sich um einen Starbucks-Kaffee von einer Filiale in der Nähe des Sets.

Mehr zu Folge 6: In der aktuellen Episode der The Last of Us-Serie taucht außerdem ein Charakter auf, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um eine Schlüsselfigur aus Part 2 handelt, nämlich Dina. Und apropos Teil 2: Eine zweite Staffel von The Last of Us wurde bereits bestätigt, in der wir dann wohl mehr von dem Charakter zu Gesicht bekommen.

Generell mehr zum Thema The Last of Us findet ihr hier:

Mehr zum Thema The Last of Us-Serie: In Folge 6 bekommt Ellie meine liebsten Klamotten aus dem Spiel von Samara Summer

Mehr zum Thema The Last of Us-Serie würdigt den beliebtesten NPC des Spiels und dessen traurige Story von David Molke

The Last of Us in Deutschland gucken - Wann kommt Folge 7?

Die HBO-Serie zu Naughty Dogs postapokalyptischen Hit The Last of Us wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdieste WOW und Sky Q gestreamt und geschaut werden. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt, am 27. Februar erscheint Folge 7 der Show. Den kompletten The Last of Us-Sendeplan auf Sky/WOW findet ihr in dieser GamePro-Übersicht.