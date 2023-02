The Last of Us-Serie würdigt den beliebtesten NPCs des Spiels und dessen traurige Story

Die The Last of Us-Verfilmung von HBO weicht in einigen Teilen deutlich von der Spiel-Vorlage ab. In einem wichtigen Punkt aber nicht: In der Kanalisation unter Kansas City finden Joel und Ellie gemeinsam mit Sam und Henry die Überreste einer Art Basis und die Hinterlassenschaften eines tragischen wie beliebten NPCs.

The Last of Us-Serie: Ishs Geschichte in Episode 5 geht weit über ein Easter-Egg hinaus

Darum geht's: In der fünften Episode von The Last of Us schlagen sich unsere Held*innen durch die Abwässerkanäle von Kansas City. Dort treffen sie auf ein Versteck, das mit Zeichnungen und Wandmalereien von Kindern verziert ist. Von außen sieht es aus wie eine Burg:

Was ist dort zu sehen? Innerhalb davon gibt es eine provisorische Schule samt Spielplatz und einigem mehr. Es ist eine richtige kleine Basis, gespickt mit Zeichnungen, einem Bild und vielen anderen Inhalten wie Briefen, die wir allesamt auch aus dem Spiel kennen.

Das ganze Versteck sieht fast exakt so aus wie im Spiel The Last of Us.

Eine ganz bestimmte Zeichnung zeigt zwei Menschen, die Danny und Ish heißen. Das Bild ist mit "unsere Beschützer" unterschrieben. Die Serien-Protagonisten stoßen genauso auf die Zeichnung wie die Figuren im Spiel. Im Original-The Last of Us sieht sie so aus:

Das ist die Geschichte von Ish

Aus diversen Schriftstücken lässt sich im Spiel die Story des beliebten NPCs zusammenpuzzlen. Ish konnte den Beginn der Cordyceps-Pandemie auf einem Boot überleben. Später fand er zu der Gruppe rund um Susan, ihre Kinder und einige anderer Überlebende.

Gemeinsam bezogen die Menschen mit Ish und Susan das Versteck in der Kanalisation. Sie machten es nach und nach zu ihrem Zuhause, mit Ish und Danny als Beschützern. Tragischerweise wurde die Basis irgendwann aber von Infizierten überrannt. Eine Person hatte vergessen, die Tür zu schließen.

Aus einem letzten Brief im Spiel wissen wir, dass Susan und Ish die Flucht gelungen ist. Was aus ihnen letztlich wurde, aber nicht. Dass sie jetzt in der Serie auftauchen, weckt zumindest die leise Hoffnung darauf, dass wir vielleicht irgendwann noch erfahren, ob und wie sie überlebt haben.

Teaser zu Folge 6 - So geht es übrigens weiter:

0:36 The Last of Us - Teaser zu Folge 6 zeigt die Rückkehr von Joels Bruder

Habt ihr euch auch so über diesen Moment in der Serie gefreut? Was ist euer Lieblings-NPC?