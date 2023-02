The Last of Us-Serie: In Folge 6 bekommt Ellie meine liebsten Klamotten aus dem Spiel

Für die Fans des Videospiels stellt sich vor jeder neuen Folge der HBO-Adaption zu The Last of Us die spannende Frage: Welche Änderungen nimmt die Serie an der Story vor und welche kleinen Details sind dagegen direkt aus dem Spiel übernommen? Bisher hat die Serie, was das angeht, nämlich eine sehr gute Balance gefunden. Auch in Folge sechs gibt es, was das angeht, wieder einiges zu entdecken.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zur sechsten Folge der Serie und zum entsprechenden Spielabschnitt.

Das ist das Kleidungsstück und so bekommt Ellie es

In der neuesten Serien-Episode erreichen Ellie und Joel endlich ein wichtiges Teilziel: Sie treffen auf Joels Bruder Tommy, der sich in Jackson ein neues Leben aufgebaut hat. Dabei lernen sie auch seine Partnerin Maria kennen, die in der Stadt zu den wichtigen demokratisch gewählten Entscheidungsträger*innen gehört.

Maria schneidet Ellie die Haarspitzen und stattet sie vorher mit neuen Klamotten aus. In einer Szene sehen wir, wie sie einen Mantel anprobiert. Ein anderes neues Kleidungsstück trägt sie in diesem Moment schon – und über dieses habe ich mich sehr gefreut. Es ist nämlich der dreifarbige Hoodiejacke aus dem Herbstkapitel des Spiels, die für mich immer nach typischer gemütlicher Skaterkleidung aussah.

Einer der Farbtöne weicht in der Serie ein wenig ab. Der untere Farbstreifen der Jacke ist im Spiel etwas dunkler, ein klares Braun, während es sich in der Adaption eher um einen Beerenton handelt; also eine Farbabstufung zum oberen Streifen. Trotzdem ist die Sweatshirtjacke sofort zu erkennen.

Im Tweet des inoffiziellen The Last of Us-News Accounts bekommt ihr den direkten Vergleich:

Auch der Moment und wie Ellie das Kleidungsstück bekommt, weicht etwas vom Spiel ab. Im Spiel trägt sie das Oberteil nämlich direkt, als das Herbst-Kapitel eingeleitet wird. Der neue Look markiert den gerade beginnenden Abschnitt, in dem es ebenfalls darum geht, wie die beiden Tommy finden.

Im Spiel funktioniert das als Abgrenzung sehr gut, die Serie hat hier jedoch wieder mal eine Alternative gefunden, die besser zum Medium passt. Die neuen Klamotten dienen hier dazu, Tommys und Marias Stadt besser zu charakterisieren: als einen Ort, an dem es sich die Menschen für die postapokalyptischen Verhältnisse ziemlich bequem eingerichtet haben.

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Adaption ein markantes Kleidungsstück aus dem Spiel zurückbringt. Allgemein ähneln viele Klamotten, die in der Serie getragen werden, stark der Ausstattung der Spielfiguren. Auch Ellies rotes Shirt mit der Palme war beispielsweise schon zu sehen.

Sind euch diese Übereinstimmungen aufgefallen und freut ihr euch, dass die Hoodiejacke ihren Auftritt bekommen hat?