The Last of Us: WOW und Sky strahlen Folge 5 früher als gewohnt aus

Vier Folgen der The Last of Us-Serie sind bereits erschienen, wobei die letzte für alle, die das Spiel nicht kennen, mit einem Cliffhanger endet. Glücklicherweise müssen wir uns gar nicht so lange gedulden, um zu erfahren, wie es in der fünften Folge weitergeht. Denn wie Sky Deutschland in einer Pressemitteilung bestätigt, wird Folge 5 früher als gewohnt ausgestrahlt. Grund dafür ist scheinbar ein Sportevent.

TLOU Folge 5 kommt schon Samstag

Eigentlich feiern die neuen Folgen der Serien-Adaption hierzulande immer montagmorgens ihre Premiere bei Sky und WOW und damit parallel zur US-amerikanischen HBO-Ausstrahlung sonntagabends. Folge 5 stellt hierbei aber eine Ausnahme dar. Auf HBO erscheint die nächste Folge nicht am 12. Februar, sondern am 10. Februar, was sich auch auf die Ausstrahlung bei Sky und WOW auswirkt – nur eben an die Zeitzone angepasst.

Wann wird Folge 5 bei uns ausgestrahlt? Statt am 13. Februar (Montag), kommt die fünfte Folge zwei Tage früher, also am 11. Februar (Samstag) ab ca. 4 Uhr morgens.

Den kompletten Zeitplan der Serie findet ihr hier:

Alle weiteren Folgen sollen dann wieder wie üblich montagmorgens auf Sky und WOW freigeschaltet werden. Auf Folge 6 müssen wir demnach nicht sieben, sondern neun Tage warten.

Eine kleine Vorschau zur fünften Folge gibt uns bereits der folgende Teaser:

0:32 The Last of Us - Im Teaser zu Folge 5 wird es spannend

Grund ist wohl der Super Bowl

Warum Folge 5 zwei Tage früher ausgestrahlt wird, wurde in der Pressemitteilung nicht genannt. Allerdings ist davon auszugehen, dass HBO die Ausstrahlung der Folge nicht mit dem Super Bowl kollidieren lassen will, um die Zuschauerzahlen nicht unnötig zu beeinträchtigen (via Variety).

Der Super Bowl stellt das Finale der National Football League (NFL) dar und ist DAS Sportereignis in den USA. Da das Event dieses Jahr am 12. Februar (hierzulande ist das der 13. Februar) stattfindet, hätte es sich normalerweise mit der fünften Folge überschnitten.