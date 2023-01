The Last of Us-Serie wollte uns diese dramatische Geschichte von Tess zeigen, wurde aber geschnitten

Die zweite Episode der The Last of Us-Serie sorgte bei den Zuschauenden erneut für positive Reaktionen. Im offiziellen The Last of Us-Podcast sprachen Director Neil Druckmann und Executive Producer Craig Mazin erneut über die aktuelle Folge und verrieten dabei auch, dass es sogar komplett gestrichene Inhalte zu Tess gibt, die es leider nicht in die erste Staffel geschafft haben.

Achtung, Spoiler! Dieser Artikel enthält massive Spoiler zur zweiten Episode der The Last of Us-Serie. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, solltet ihr den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Die dramatische Hintergrundgeschichte von Tess

In der zweiten Episode bekommen es Tess, Ellie und Joel mit Clickern zu tun. Dank der Ranken werden noch mehr Infizierte gerufen, die es auf das Trio abgesehen haben. Tess enthüllt derweil, dass sie durch einen Biss infiziert wurde und opfert sich schließlich, damit Joel und Ellie der Horde entkommen können.

Tess hatte mit zwei Episoden demnach einen kurzen Auftritt in der Serie. Doch wäre es nach Druckmann und Mazin gegangen, hätte Tess eine ausführlichere Hintergrundgeschichte bekommen, die in der zweiten Episode gezeigt worden wäre. Ihre Vergangenheit erklärt nämlich, wieso Tess mehr Hoffnung in sich trägt als Joel:

Was wäre ihre Hintergrundgeschichte gewesen? Tess hätte eine Familie gehabt. Zusammen mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn führte sie ein glückliches Leben, doch ihre beiden liebsten Menschen wurden mit dem Cordyceps-Pilz infiziert.

Tess hatte die schwere Aufgabe, die beiden zu töten. Bei ihrem Ehemann ist ihr dies gelungen, doch sie konnte ihren Sohn einfach nicht töten und schloss ihn im Keller ein. Dort wäre der Sohn mutiert und in einer Szene hätten wir zu sehen bekommen, wie ihr Sohn als Clicker von innen gegen die verschlossene Kellertür klopft. Tess hätte diese Vergangenheit Joel und Ellie offenbart.

So steht es um eine zweite Staffel

Kurz nachdem Bella Ramsey, die Schauspielerin von Ellie, die Chancen auf eine zweite Staffel bereits eingeschätzt hatte, wurde Staffel 2 offiziell bestätigt. Neil Druckmann schließ zusätzlich – wenig überraschend – auf Twitter durchscheinen, dass darin die Geschichte von The Last of Us Part 2 aufgreifen wird.

