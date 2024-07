Last of Us-Fan bemerkt womöglich schwerwiegenden Denkfehler bei den Gasmasken, Community rätselt über die Verbreitung der Pilzseuche

Auch wenn Ellie davon nicht betroffen ist, so könnte die Problematik auf den Rest der Menschheit aus The Last of Us einen schwerwiegenden Einfluss haben.

Die Logik muss in Videospielen öfters für Designentscheidungen Platz machen und tritt dadurch immer mal wieder in den Hintergrund. Dass Mario locker die dreifache Höhe seiner Größe springen kann, ist für niemanden ein Problem (außer vielleicht für seine Knie, wenn er mal alt wird…). Bei einem postapokalyptischen Spiel könnte hingegen jedes Detail wertvolle In-game-Leben kosten.

Gasmasken in TLoU schützen nicht die Ohren – Ist das ein Problem?

Wo sonst als auf Reddit stellt “PlumComprehensive859“ die Frage, ob die Gasmasken in The Last of Us nicht auch die Ohren beschützen müssten:

Konkret fragt sich “PlumComprehensive859“, ob die Sporen mit den aktuellen Masken nicht ganz einfach durch die Ohren direkt ins Hirn reingelangen könnten. Die Community sowie eine Recherche ergeben zwei mögliche Antworten, deren Lösung über einen zusätzlichen Ohrenschutz hinausgeht.

Kleine Warnung: Wir sind keine medizinische oder biologische Fachpersonen und können das bei den Kommentator*innen nicht nachweisen. Deswegen sind die Erklärungen mit Vorsicht zu genießen.

Zuerst wäre da der besagte Realitätsanspruch: Wenn The Last of Us wirklich 100% realistisch wäre, dann müssten die Charaktere in sporenverseuchten Gebieten nicht nur eine Gasmaske tragen, sondern direkt einen ganzen Schutzanzug.

User*in “NCC_1701E“ erklärt auch wieso: Die Sporen in der Luft könnten sich an den Kleidern festsetzen und dadurch später eingeatmet werden.

Dass das An- und Ausziehen eines solchen Anzugs jedes Mal eine Menge Zeit in Anspruch nehmen und uns dadurch regelmäßig aus der atmosphärischen Welt reißen würde, können wir uns gut vorstellen. Deswegen verstehen wir auch, dass diese nicht ins Spiel implementiert wurden.

Auf der anderen Seite werden aerogene Infektionen wohl tatsächlich weniger oft über die Ohren übertragen. Auf dieses Resultat kommen wir zumindest durch einige Reddit-Kommentare sowie eine kurze Internetrecherche.

So schreibt “rooktakesqueen“ zum Beispiel, dass das Trommelfell luftdicht sei – lediglich eine vorherige Verletzung könnte eine Infektion begünstigen. Und selbst dann würde das Ohrenwachs die Schadstoffe vermutlich nach Außen befördern.

Wofür sind die Gasmasken in TLoU nochmals gut?

Wenn euer letzter Spieldurchlauf eine Weile her ist und ihr eine kleine Auffrischung benötigt oder ihr nur die Serie geschaut habt, dann möchten wir euch über die gefährlichen Sporen in der Luft aufklären. Die sind in den Spielen eine von zwei möglichen Ansteckungsarten durch die Cordyceps-Infektion, welche die Menschen in willenlose Pilz-Zombies verwandelt. Die andere Ansteckungsmöglichkeit gibt’s auch in der Serie: ein Biss durch eine infizierte Person.

Die Sporen-Infektion wurde in der Serie bis jetzt aus guten Gründen ausgelassen: Einerseits würde eine Übertragung durch die Luft irgendwann die gesamte Menschheit anstecken und andererseits wollte man nicht die Gesichter der Schauspieler*innen verdecken. Mehr dazu könnt ihr hier lesen:

Wie ihr seht, kann man sich selbst bei einem kleinen Detail wie einem fehlenden Ohrenschutz von Gasmasken in der Recherche verlieren. Es entsteht ein Wirrwarr, in dem das Detail scheinbar unwichtig ist und für eine reale Darstellung sowieso eine ganz andere Ausrüstung vonnöten wäre.

Die Macher*innen der Serie weisen hingegen auf die mögliche Problematik hin, in der eine durch die Luftwege übertragbare Infektion sowieso schon die ganze Menschheit befallen haben müsste. Auch wenn die Fachpersonen sich streiten, sind solche Details trotzdem spannend und verleihen der Spielewelt noch mehr Tiefe. Deswegen sind wir auch schon gespannt, wie zukünftige Einträge der The-Last-of-Us-Welt diese Frage handhaben.

Habt ihr ebenfalls schon Beobachtungen zur Cordyceps-Infektion gemacht?