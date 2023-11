Nach großer Sorge um neues The Last of Us-Spiel: Director bestätigt, dass Factions 2 noch in Arbeit sei

Der TloU-Multiplayer ist wohl weiterhin in Arbeit.

Naughty Dog arbeitet bereits mehrere Jahre an einem Standalone-Multiplayerableger, der in der Welt von The Last of Us Part 1 und The Last of Us Part 2 spielt, hat bis auf einige Artworks bislang allerdings nichts Handfestes zum Titel geteilt. Vor wenigen Wochen kam sogar das Gerücht auf, dass "Factions 2" sogar auf Eis liegen würde. Dies dementiert nun aber der Director des Spiels.

The Last of Us Standalone-Multiplayer liegt nicht auf Eis

Was ist neu? Der Game-Director des geplanten The Last of Us-Multiplayerablegers, Vinit Argawal, hat sich auf Twitter bzw. X geäußert und räumt vorherige Gerüchte über die Unterbrechung der Entwicklung des Shooters aus dem Weg: "Ja ich arbeite noch an diesem Spiel", schreibt er unter einem aktuellen Tweet.

Zwar nennt er den TloU-Multiplayer nicht direkt beim Namen, spielt mit "diesem Spiel" aber darauf an, um die Community zu beruhigen, die ihn sonst mit Fragen dazu löchern würde.

Übrigens: Im Herbst 2022 brachten Naughty Dog und Sony eine grafisch und technisch aufpolierte Version des Originalen The Last of Us namens The Last of Us Part 1 exklusiv für die PlayStation 5 auf den Markt. Den dazugehörigen Launch-Trailer zur aktuell besten Version des emotionalen Action-Adventures könnt ihr euch hier ansehen.

1:35 The Last of Us Part 1 - Launch-Trailer stimmt auf das Remake für die PS5 ein - Launch-Trailer stimmt auf das Remake für die PS5 ein

Was waren das für Gerüchte? In einem Kotaku-Bericht ging Anfang Oktober 2023 hervor, dass der eigenständige Multiplayer-Ableger zum postapokalyptischen Abenteuer zwar nicht gecancelt worden sei, mittlerweile auf Eis liege. Zuvor hieß es in einem Bloomberg-Bericht, dass der Destiny 2-Entwickler Bungie nach dem Playtesting angeblich nicht sonderlich beeindruckt vom The Last of Us-Multiplayer gewesen war.

