Naughty Dog hat einen neuen Clip zu The Last of Us Part 1 veröffentlicht, der eine kurze Reitsequenz aus dem PS5-Remake mit dem Original vergleicht.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

The Last of Us Remastered macht auf der PS4 ganz gewiss keine schlechte Figur. Der grafische Sprung, den das PS5-Remake an den Tag legt, ist dennoch beachtlich. Wir sehen deutlich verbesserte Texturen in der Umgebung und insbesondere die Licht- und Schatteneffekte fallen atmosphärischer aus als früher.

Die grafischen/technischen Verbesserungen des Remakes im Überblick:

verbesserte Charakter- und Gegnermodelle

verfeinerte Animationen und Mimik

detailliertere Umgebungen mit atmosphärischen und moderneren Licht- und Schatteneffekten

überarbeitete Explosions-, Rauch- und Zerstörungs-Effekte

Zudem wird The Last of Us Part 1 zwei Grafikmodi bieten:

natives 4K bei 30 FPS

dynamisches 4k bei 60 FPS

Was hinter den Grafikmodi steckt, erklärt Technik-Experte Chris in diesem GamePro-Artikel genauer:

10 3 The Last of Us Part 1 Die grafischen Neuerungen glänzen in nur einem der Bildmodi richtig

Noch mehr Szenen des Remakes im Trailer: In diesem 10-minütigen Video gibt euch Naughty Dog einen genaueren Überblick über die Verbesserungen und Neuerungen des Remakes:

Preload und Downloadgröße

Preload-Termin: 26. August 2022

26. August 2022 Release-Termin: 2. September 2022

The Last of Us Part 1 wird mit 79 GB überraschend viel Platz auf eurer PS5-SSD einnehmen. Um Zeit zu sparen beziehungsweise um gleich zum Launch loslegen zu können, habt ihr die Möglichkeit, das postapokalyptische Abenteuer bereits eine Woche vor dem Launch zu preloaden.

Neben einem grafischen und technischen Overhaul erwarten euch mit dem Remake eine Handvoll neuer Features, darunter der Permadeath-Modus und über 60 Accessibility-Optionen.

Alle Features des The Last of Us Remake findet ihr in diesem GamePro-Artikel.

Holt ihr euch The Last of Us Part 1?