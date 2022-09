The Last of Us Part 1-Video zeigt, wie beeindruckend nah die Orte im Spiel an der Realität sind

Naughty Dog hat bereits in einigen Vergleichsvideos gezeigt, wie schön The Last of Us Part 1 auf der PS5 im Vergleich zur Remastered-Version auf der PS4 geworden ist. Doch wie schlägt sich das PS5-Spiel eigentlich im Vergleich zur echten Welt? Diesen Vergleich hat der YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits nun gezogen und zeigt in einem Vergleichsvideo, wie nah das PS5-Spiel an der Realität ist.

Reale Orte im Vergleich zur The Last of Us-Welt

Was ist im Video zu sehen? Während der knapp 14 Minuten werden die unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten und bekannten Plätze aus The Last of Us Part 1 eingeblendet und mit dem Original verglichen. Darunter befinden sich viele bekannte Plätze aus den Städten Boston, Colorado, Salt Lake City und Pittsburgh:

Wie schlägt sich die virtuelle Welt? Im Vergleich zum Original kommen die virtuellen Nachbauten wirklich gut weg. Sie sehen den Orten aus der Realität zum Verwechseln ähnlich. Natürlich hat die Welt aus The Last of Us Part 1 noch den zusätzlichen postapokalyptischen Touch.

Die Fassaden der Gebäude sind beispielsweise von Rissen geziert und an vielen Orten hat sich die Natur das zurückgeholt, was ihr gehört. An den Mauern rankt der Efeu bereits empor und einige Landschaften sind sogar überflutet.

Im Vergleichsvideo sind außerdem einige spezielle Gebäude wie Schulen oder Bahnstationen im Vergleich zu sehen, aber auch bekannte Denkmäler wie das Robert Gould Shaw-Denkmal kommen im Vergleich sehr gut weg.

Wie schön wir die Welt von The Last of Us Part 1 finden, sehr ihr im folgenden Testvideo:

Das Spiel macht nicht nur optisch einiges her. Auch grafisch hat The Last of Us Part 1 einiges zu bieten. Die PS5-Version beeindruckt mit seinen realen Gesichtsanimationen und seiner herausragenden Beleuchtung. Auch die flüssige Bildrate trägt dazu bei, dass das Spiel noch realistischer wirkt, als die beiden älteren Versionen.

Für wie real haltet ihr Grafik aus The Last of Us Part 1?