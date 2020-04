Ein Fantrailer, der vor kurzem auf YouTube aufgetaucht ist und Ellie, Dinah und Co spoilerfrei in Szene setzt, ist so gut geraten, dass er sogar die Entwickler des Spiels begeistert, wie Writer und Director Neil Druckmann auf Twitter verkündete.

The Last of Us Part 2, das Spiel, in dem die Menschen mit den Folgen einer Pandemie kämpfen, hat seinen geplanten Release in einem Paradebeispiel für traurige Ironie auf unbestimmte Zeit verlegt, weil eine echte Pandemie große Teile der Welt lahmgelegt hat.

Wer sich die Wartezeit vertreiben will, könnte das mit dem Trailer von Cristiandrake YT versuche, der einen Trailer zusammengeschnitten hat, der sogar die Entwickler des Spiels begeisterte.

? This fan trailer is so damn good, had to come back to twitter to share. (We’re still working hard with Sony to get you the game as soon as possible.) Now returning to my social media cleanse. ?? https://t.co/ppnGvT7tES — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) April 10, 2020

Direkt zu Beginn: Dieser Trailer enthält keine Spoiler, nur Clips und Bilder, die Naughty Dog bereits offiziell veröffentlicht hat. Doch Cristiandrake YT schneidet die Clips auf eine neue Art zusammen, sodass aus vielen einzelnen Trailern ein großer wird. Das Ergebnis liegt thematisch irgendwo zwischen Horror- und Katastrophenfilm, und fängt die Stimmung sehr passend ein.

Druckmann fügte seinem Tweet außerdem hinzu, dass das Studio aktuell so hart wie möglich zusammen mit Sony daran arbeite, dass The Last of Us Part 2 zu den Fans gelangt. Ein genaueres Update hat er jedoch nicht gegeben.

Da sich Druckmann nach eigener Aussage aktuell in einer Twitter-Pause befindet, können wir von dieser Seite in nächster Zeit wahrscheinlich auch keine Neuigkeiten erwarten.

Was sagt ihr zu dem Fantrailer?