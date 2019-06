The Last of Us 2 könnte erstmal doch ein reines Singleplayer-Spiel werden

Zur E3 2018 präsentierte Naughty Dog nicht nur den letzten (Gameplay)-Trailer zu The Last of Us: Part 2, sondern veröffentlichte im Nachgang der Messe auch etliche Infos zum kommenden PS4-Blockbuster.

Unter anderem gaben die Entwickler damals bekannt, dass das Sequel wie der Vorgänger neben der Story-Kampagne den Online-Multiplayer "Factions" im Gepäck haben soll. Aktuellen Gerüchten zufolge könnte Naughty Dog letzteren aber fürs Erste gestrichen haben.

Kommt The Last of Us: Part 2 ohne Multiplayer-Modus "Factions"?

Was ist neu? Im Zuge der "Days of Play"-Aktion veröffentlichte Sony eine neue, limitierte PS4-Slim. Auf deren Packung soll sich folgende Beschreibung finden (via PSU):

"Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft ist separat erhältlich. Marvel’s Spider-Man, Days Gone, God of War und The Last of Us: Part 2 unterstützen keinen Online-Mehrspieler-Modus."

Haben die Macher den Online-Modus also vielleicht kurzfristig aus Zeitgründen gestrichen? Kommt er erst später via Update? Ab dieser Stelle lässt sich nur spekulieren.

Offiziell hat Naughty Dog den Multiplayermodus jedenfalls nicht abgesägt. Multiplayer-Enthusiasten brauchen nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Denn es ist immer noch gut möglich, dass es sich hierbei lediglich um einen Printfehler handelt.

Zudem postete das kalifornische Studio vor einigen Tagen eine Stellenausschreibung via Twitter, in der nach einem Multiplayer Quality-Assurance-Tester gesucht wird.

Naughty Dog arbeitet also auf jeden Fall an einem Mehrspielerpart zu The Last of Us 2. Nur ob er schon direkt zum Release des Spiels erscheint, ist jetzt eben unklar.

Wir haben daraufhin noch einmal bei Sony nachgefragt und updaten diesen Artikel, sobald wir eine Antwort erhalten.

Wie spielt sich Factions im ersten Teil?

The Last of Us - Screenshots aus dem Factions-Multiplayer ansehen

Factions entpuppte sich als Überraschungshit des originalen The Last of Us. Spieler treten in 4 vs 4-Matches gegeneinander an, wobei eine Fraktion für die Fireflies und die andere für die Banditen kämpft.

Das Ziel: Jedes Team verfügt über Tickets, die aufgebraucht werden, sobald ein Spieler stirbt. Sind alle Tickets eines Teams aufgebraucht, gewinnt die Gegenseite. Wie im Hauptspiel stehen Spieler auch hier vor der Wahl, entweder schleichend oder offensiv vorzugehen.

The Last of Us: Part 2 kommt exklusiv für PS4. Neuen Gerüchten zufolge soll Naughty Dogs Spiel im Februar 2020 erscheinen.

Alle Infos zu Gameplay, Story und mehr findet ihr hier.

Werdet ihr The Last of Us 2 auch im Multiplayer spielen oder reicht euch der Singleplayer?