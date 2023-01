Doch kein The Last of Us 3? Entwickler zerstreut Gerüchte um Fortsetzung

Ersten Gerüchten zufolge hat Naughty Dog mit der Uncharted-Reihe abgeschlossen. Demnach soll Uncharted zwar ein Reboot bekommen, allerdings nicht mehr vom ursprünglichen Entwicklerstudio. In einem Interview mit BuzzFeed bestätigte Director Neil Druckmann nun, dass das Team keine Geschichten mehr zu Uncharted zu erzählen habe und dementsprechend kein Uncharted 5 mehr entwickeln wird. Und so wie es scheint, könnte The Last of Us Part 3 ein ähnliches Schicksal blühen.

The Last of Us Part 3-Entwicklung hängt von Story ab

Eigentlich verriet ein bekannter Leaker zuletzt, dass sich das Spiel schon in der Entwicklung befinden soll. Im Zusammenhang mit der erfolgreichen HBO-Serie hätte es Sinn gemacht, wenn die Arbeiten an einer Fortsetzung schon begonnen hätten.

Kommt nun doch kein The Last of Us Part 3? Druckmann erklärte gegenüber BuzzFeed, dass es von der Story abhängt, ob The Last of Us Part 3 in die Entwicklung geht. Wenn Naughty Dog eine emotionale Geschichte zu erzählen hat, wird es die Entwicklung der Fortsetzung in Angriff nehmen:

Unser Prozess ist derselbe wie bei Teil 2: Wenn uns eine fesselnde Geschichte mit einer universellen Botschaft und Aussage zur Liebe einfällt – genau wie beim ersten und zweiten Spiel – dann werden wir diese Geschichte erzählen. Wenn uns nichts einfällt, haben wir mit Teil 2 ein sehr starkes Ende.

Das bedeutet, dass die Entwicklung doch noch nicht gestartet ist und es womöglich keinen Nachfolger von The Last of Us Part 2 geben könnte. Naughty Dog würde sich dann neuen Projekten wie dem The Last of Us 2-Multiplayer und der unbekannten IP widmen, über die noch so gut wie nichts bekannt ist.

Alle kommenden Titel, an denen Naughty Dog vermutlich arbeitet, haben wir hier zusammengefasst:

Verwirrung um The Last of Us Part 3

Die Aussage steht im Kontrast zu einer früheren Aussage von Neil Druckmann, nach der die Outline für die Story für The Last of Us Part 3 bereits fertig wäre. Er war zudem der Meinung, dass es „noch mehr zu erzählen gäbe”, was das The Last of Us-Universum betrifft.

Womöglich könnte die jüngste Äußerung im Zusammenhang damit stehen, dass sich Naughty Dog mehr Zeit lassen möchte mit der Ankündigung eines neuen Titels. Die letzten großen Spiele haben für viele Überstunden im Entwicklerstudio gesorgt. Durch eine verspätete Ankündigung von The Last of Us Part 3 könnte der Druck bei der Entwicklung genommen werden, was Druckmann zu seiner Aussage hätte verleiten können.

Andererseits könnte es sein, dass die damalige Story-Outline nicht gut genug war, um daraus den dritten Teil der The Last of Us-Reihe zu stricken. Demnach müssen wir uns wohl noch einige Jahre gedulden, bis wir überhaupt etwas zu einem potentiellen The Last of Us Part 3 erfahren.

Seid ihr der Meinung, dass die Geschichte von The Last of Us bereits zu Ende erzählt ist?