The Last of Us: Prequel-Spiel war geplant, aber nicht von Naughty Dog

Im The Last of Us-Universum gibt es noch unerzählte Geschichten – zum beispiel ein Prequel.

Erinnert ihr euch an die News, dass The Last of Us beinahe einen zweiten DLC bekommen sollte? Der hätte sich um Ellies Mutter gedreht und war zwischenzeitlich sogar als komplettes Spiel geplant. Vor einiger Zeit wollte Naughty Dog sogar ein anderes, externes Entwicklerstudio mit diesem Prequel-Titel beauftragen.

The Last of Us hätte beinahe ein Prequel bekommen und das war geplant

Nicht nur ein DLC: Wie wir alle wissen, gibt es mit Left Behind einen Prequel-DLC zu The Last of Us, in dem wir eine junge Ellie mit Riley im Einkaufszentrum erleben. Aber da war noch eine zweite Vorgeschichte im Gespräch. Die war zunächst eine Kurzgeschichte, sollte dann ein Animationsfilm oder ein 2. DLC werden.

Oder ein Prequel-Spiel: In einem neuen Interview zur HBO-Verfilmung verrät Neil Druckmann jetzt, dass es sogar die Idee gab, diese Story direkt als ganzes, eigenständiges Spiel zu veröffentlichen. Allerdings wäre das dann nicht von Naughty Dog gekommen.

"Wir haben mit einer anderen Spiele-Firma geredet, die es potentiell als ein ganz anderes Spiel gemacht hätte. (via: Comicbook)

Darum wäre es gegangen: In demselben Gespräch wird vom Director der beiden The Last of Us-Spiele gleich auch noch enthüllt, dass sich dieses Prequel nicht nur um Ellies Mutter Anna gedreht hätte. Auch ihr biologischer Vater hätte darin eine größere Rolle spielen können.

Die Geschichte um Ellies Vater wurde bisher in keinem The Last of Us-Spiel und auch nicht in der HBO-Serie erzählt. Das Prequel-Spiel hätte als Höhepunkt dann allerdings Ellies Geburt thematisieren können, wie sie auch in der Verfilmung vorgekommen ist.

Hier seht ihr den Teaser zum Staffelfinale, in dem auch Ellies Mutter auftaucht:

0:23 The Last of Us-Serie - Teaser bereitet euch auf das Staffel-Finale vor

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Es gibt durchaus noch eine Chance darauf, dass wir diese Geschichte über Ellies Eltern, insbesondere ihren Vater und das ganze Drumherum noch erzählt bekommen. Zumindest meint Neil Druckmann, er habe schon öfter eigentlich erwartet, eine Story sei gescheitert – und habe sich darin geirrt.

"Mir widerstrebt es, irgendetwas darüber zu sagen, weil wie ich jetzt mehrmals herausgefunden habe, sehen Geschichten, von denen ich dachte, sie wären gescheitert und sie würden nie erscheinen, doch manchmal noch das Tageslicht."

The Last of Us 3 oder 2. Staffel? Gute Möglichkeiten, das The Last of Us-Universum weiter auszubauen, dürften sich auch in Zukunft auftun. Neben dem bereits angekündigten The Last of Us-Multiplayer-Spinoff kommt auf jeden Fall noch eine zweite Staffel der HBO-Serie – eventuell sogar mehr.

Darin könnten dann durchaus wieder Story-Teile erzählt werden, die so nicht direkt im The last of Us Part 2-Spiel zu sehen waren. Auch in der ersten Staffel wurde viel mit Flashbacks und Rückblicken gearbeitet. Ansonsten gibt es auch noch haufenweise Gerüchte und Spekulationen rund um einen dritten Teil der Spielereihe.

Würdet ihr gern mehr über Ellies Vater und ihre Mutter erfahren? Falls ja: In welcher Form wäre euch das am liebsten?