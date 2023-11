The Last of Us Season 2-Dreharbeiten wohl verschoben, weil Pedro Pascal zu beliebt ist

Pedro Pascal (Joel) hat gut zu tun.

Nach der erfolgreichen ersten The Last of Us-Staffel von HBO warten wir auf Nachschub. Allerdings scheint sich die zweite Season noch etwas weiter zu verzögern, wenn die Angaben der Directors Guild of Canada stimmen. Grund dafür soll der volle Terminkalender von Joel-Darsteller Pedro Pascal sein. Dafür kennen wir nun die vermeintlich genauen Drehzeiten (via MaxBlizz).

Pedro Pascal muss erst noch den Gladiator-Film drehen

Staffel 2 ist in Arbeit, nur wann wir mit einem Sendestart rechnen dürfen, lässt sich aktuell noch schwer sagen. Erst einmal müssen die Drehs stattfinden, bevor es in die Post-Produktion gehen kann. Allerdings scheinen sich die ein weiteres Mal zu verzögern.

Dieses Mal liegt es aber nicht an den Streiks in Hollywood (die mittlerweile beendet sind), sondern an Pedro Pascal, der als Joel neben Bella Ramsey als Ellie die zweite Hauptfigur verkörpert. Bevor er wieder in die Rolle des Schmugglers schlüpfen kann, tritt er voraussichtlich im Januar erst noch für den zweiten Gladiator-Film vor die Kamera.

Drehstart erst im Februar: Da es schwierig wäre, ohne ihn die Drehs in Kanada zu starten, verschiebt sich der Zeitplan für The Last of Us Staffel 2 um ein paar Wochen. Statt wie angedacht am 7. Januar, sollen die Dreharbeiten erst am 20. Februar losgehen und bis zum 9. September 2024 andauern.

Für Kenner*innen der ersten Staffel: Habt ihr all diese Unterschiede zwischen Spiel und Serie bemerkt?

15:25 The Last of Us: Habt ihr diese 8 Unterschiede in der Serie bemerkt?

Zusätzlich soll Pedro Pascal mit noch einer weiteren großen Rolle beschäftigt sein. Erst kürzlich sickerte durch, dass er die Rolle von Mister Fantastic (Dr. Reed Richards) in einer neuen Fantastic Four-Adaption übernimmt. Zu weiteren bevorstehenden Projekten zählen My Dentist's Murder Trial oder auch Freaky Tales.

Neben Pedro Pascal wird auch wieder Bella Ramsey als Ellie in Staffel 2 dabei sein. Wer Abby spielt, soll mittlerweile auch feststehen:

Während wir darauf warten, dass Staffel 2 der The Last of Us-Serie Fortschritte macht, dürfen wir uns bald mit dem passenden Remaster schon darauf einstimmen.

Am 19. Januar erscheint mit The Last of Us Part 2 Remastered eine Neuauflage des Spiels. Neben vielen grafischen Verbesserungen erwartet uns unter anderem mit "No Return" auch ein Roguelike-Modus. Wollt ihr dazu mehr wissen, schaut in den oben verlinkten Artikel zu Ankündigung.

Was glaubt ihr, wann wir mit Staffel 2 rechnen dürfen?