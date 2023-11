The Last of Us Staffel 2 hat womöglich ihre Abby gefunden und die Schauspielerin würde perfekt passen

Abby ist eine der wichtigsten Figuren aus The Last of Us Part 2, da braucht es für die Serie eine gute Schauspielerin.

The Last of Us von HBO war ein bahnbrechender Erfolg und wird fortgesetzt. Das heißt, dass wir in Zukunft auch noch die Ereignisse aus The Last of Us Part 2 in Serien-Form erleben dürfen. Dementsprechend brauchen die Macher*innen natürlich auch eine passende Person, die Abby verkörpert. Genau die dürfte jetzt gefunden worden sein, wenn die Berichte stimmen.

The Last of Us: Abby für Staffel 2 wurde offenbar gefunden und es ist ein Fanliebling

Worum geht's? Die Geschichte von The Last of Us wurde verfilmt und das mit vollem Erfolg – Fans und Kritiker*innen waren hin und weg von der HBO-Serie. Die soll jetzt natürlich weiter gehen und auch noch TLOU 2 adaptieren. Für die Rolle der Abby gibt es jetzt auch schon eine potentielle Besetzung: Kaitlyn Dever.

15:25 The Last of Us: Habt ihr diese 8 Unterschiede in der Serie bemerkt?

Wie sicher ist das? Es geht so. Die Quelle (Journalist Jeff Sneider) ist zwar durchaus seriös, ABER: Bisher handelt es sich dabei nur um Berichte. Die drehen sich außerdem auch nur darum, dass sich Kaitlyn Dever in den letzten Verhandlungen um die Rolle der Abby befinden soll. Falls die Gerüchte also stimmen sollten, könnte es trotzdem immer noch eine andere Person werden.

Dafür, dass Kaitlyn Dever Abby spielt, könnte aber zum Beispiel auch sprechen, dass The Last of Us-Showrunner Craig Mazin nur 71 Menschen auf Instagram folgt und einer davon Kaitlyn Dever ist.

Das ist Kaitlyn Dever: Die Schauspielerin war wohl schon in der engeren Auswahl für die TLOU-Rolle der Ellie. Da beide Figuren sich durchaus ähneln (nicht unbedingt optisch, aber dafür charakterlich und vom Gemüt), würde sie aber auch extrem gut als Abby passen.

Ihr kennt Kaitlyn Dever wahrscheinlich aus Filmen wie Booksmart oder dem neuen Streifen No One Will Save You (ein Alien-Horrorfilm, den es bei Disney Plus im Abo gibt). Bald ist sie auch noch in Good Grief zu sehen, außerdem hat Kaitlyn Dever in Dopesick, Unbelievable und der ABC-Serie Last Man Standing mitgespielt.

Wann kommt Staffel 2 endlich? Es dauert noch eine ganze Weile. Aber immerhin sind die beiden großen Hollywood-Streiks mittlerweile beendet. Neuesten Gerüchten zufolge sollen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von The Last of Us nächstes Jahr im Januar beginnen. Dann könnte die Season wohl irgendwann 2025 anlaufen.

Was haltet ihr von Kaitlyn Dever als Abby in Staffel 2 der HBO-Verfilmung zu The Last of Us?