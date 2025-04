The Last of Us Staffel 2 zeigt endlich einen Charakter aus Ellies Vergangenheit, der im Spiel nur angeteast wurde

Die The Last of Us-Serie könnte einige Szenen aus dem Spiel noch weiter ausarbeiten.

Schon die erste Staffel der The Last of Us-Serienumsetzung hielt sich einerseits sehr nah an die Story der Vorlage, nahm sich andererseits aber mit einigen Charakteren auch Freiheiten – so wurde die Geschichte von Bill etwa erweitert und bekam ein anderes Ende spendiert.

Ähnlich wird es auch in Season 2 aussehen. Hier hatte in der ersten Folge bereits ein Charakter einen Auftritt, mit dem Ellie eine gemeinsame Vergangenheit hat – der in der Spielvorlage aber nur indirekt auftauchte.

Season 2 gibt uns Ellies Ex-Freundin

Wisst ihr, wer Kat in The Last of Us Part 2 ist? Falls die Antwort darauf nein ist, braucht ihr euch nicht zu schämen. Obwohl sie nämlich eigentlich mal eine wichtige Person für Ellie war, hat sie im Spiel gar keinen direkten Auftritt.

In der Serie ist das anders, hier begleitet Kat nämlich Ellie und Dina auf ihrer Patrouille, die sie zu einem Supermarkt bringt – eine Szene, die im Spiel ebenfalls erst viel später stattfindet. Warum das wichtig ist? Weil Kat die Ex-Freundin von Ellie ist.

Die beiden waren also mal zusammen und Kat (im Spiel Cat geschrieben) war auch die Person, die Ellie das Tattoo auf ihrem Arm mit der Motte und dem Farn verpasst hat. In der Spielvorlage lernen wir abseits davon nur wenig über sie. Cats einziger "Auftritt" ist hier in Zeichnungen und Fotos.

Dass sie in der Serie tatsächlich vorkommt, ist bislang nur eine kleine Änderung. Es könnte aber eine Szene später in der Season ändern. Wie wir im Spiel nämlich erfahren, hatte Ellie Cat zuerst abgewiesen, nachdem diese sie geküsst hatte – weil Ellie nämlich Angst hatte, dass sie aufgrund ihrer Infektion mit dem Cordyceps ansteckend sein könnte.

Diese Sorge stellt sich als unbegründet heraus, dürfte aber ein einschneidender ;oment für Ellie gewesen sein. Womöglich könnten wir ihn in der Serie also noch als Rückblick zu sehen bekommen.

Wir wissen außerdem bereits, dass Cat/Kat nicht der einzige Charakter sein wird, der in der Serie einen Auftritt bekommt, obwohl er in den Spielen nie zu sehen war. Auch Eugene wird in einer Rückblende zu sehen sein.

Ursprünglich wussten wir nur, dass dieser Charakter gestorben war, die Trailer zur zweiten Staffel deuten aber an, dass wir ganz genau erfahren könnten, wie sein Schicksal aussah und was Joel damit zu tun hatte.

Würdet ihr euch weitere Szenen mit Kat wünschen oder welche Charaktere würdet ihr gerne noch sehen?