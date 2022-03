The Last of Us-Serie: Bislang bestes Bild von Ellie und Joel veröffentlicht

Während viele von euch es sicherlich kaum noch erwarten können, bis die Serienadaption zu The Last of Us endlich verfügbar ist, ist die Crew weiterhin mit den Aufnahmen beschäftigt. Folglich erreichen uns auf Social Media auch weitere Fotos, die am Set geschossen wurden. Ein neu aufgetauchtes Bild von Ellie und Joel ist deutlich besser als diejenigen, die wir bisher gesehen haben.

Bisher bestes Foto von Ellie und Joel

Darum geht es: Aktuell wird für die HBO-Serie in Calgary, Kanada gedreht, wie comicbook.com berichtet. Dabei handelt es sich um einen der Haupt-Drehorte für die Show. Auf dem neuen Bild, das auf dem Fan-Twitter-Kanal NaugthyDogInfo aufgetaucht ist, sind Bella Ramsey als Ellie und Pedro Pascal als Joel zu sehen.

Hier könnt ihr euch das Bild anschauen:

Der Kanal merkt zudem an, dass Bella Ramsey Ellies Winter-Outfit aus dem Spiel trägt, das aus einer weinroten Hoodiejacke und einer darüber getragenen offenen grünen Jacke besteht. Das Bild ist sicherlich kein Meisterwerk der Fotografie, das ihr euch an die Wand hängen möchtet, aber doch von deutlich besserer Qualität als die - zumeist sehr unscharfen - Aufnahmen der Protagonist*innen, die wir bisher gesehen haben.

Mehr zur The Last of Us-Serie:

Wichtige Nebencharaktere auf dem Bild

Ellie und Joel sind auf dem Foto übrigens nicht allein. Interessant ist, dass wir auch einen ersten Blick auf zwei Personen erhaschen können, bei denen es sich mit ziemlicher Sicherheit um Henry und Sam aus dem Spiel handelt.

Wir erinnern uns: Ellie und Joel treffen die beiden Brüder während ihrer Reise im Spiel und schließen sich für eine Zeit mit ihnen zusammen. Aufgrund des großen Altersunterschieds zwischen den Geschwistern ist Henry Sams Beschützer und verhält sich eher wie dessen Vater. Wer die Schauspieler sind, die wir auf dem Bild zu sehen bekommen, ist allerdings laut Comicbook noch nicht bekannt.

Wir dürfen gespannt sein, wann wir neue Infos erhalten. Wie inzwischen bekanntgegeben wurde, wird die Serie frühestens 2023 zu sehen sein und wir können davon ausgehen, dass sie in Deutschland wahrscheinlich zuerst auf Sky erscheinen wird.