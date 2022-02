Herber Dämpfer für The Last of Us-Fans: HBO-Serie startet doch nicht mehr 2022

Das ist eine bittere Pille für alle, die mit der HBO-Serie zu The Last of Us noch in diesem Jahr gerechnet haben. Leider wurde einer Ausstrahlung 2022 von oberster Stelle eine klare Absage erteilt. In einem Interview mit The Hollywood Reporter äußerte sich HBO Chief Content Officer Casey Bloys zu den Plänen mit der TV-Adaption:

Sie drehen momentan in Kanada. Wir haben noch kein Datum für die Ausstrahlung genannt. Aber es wird nicht 2022 sein. Sie drehen noch immer in Calgary.

Darum braucht The Last of Us noch

Nachdem zuletzt auch das Portal IMDb von einer Ausstrahlung 2022 ausging, hofften viele Fans noch in diesem Jahr erneut die Reise von Ellie und Joel erleben zu dürfen. Das wird aber nun nichts, und Hauptgrund Nummer eins dürften natürlich die noch immer anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Pandemie sein. Auch am Set müssen schließlich Hygiene-Regeln eingehalten werden.

Aufwendige Post-Production: Aber auch nach dem Abschluss der Dreharbeiten, wird noch lange nicht Schluss sein. In The Last of Us werden wir viele unterschiedliche Landschaften, Horden von infizierten Monstern und eine Menge Action zu sehen bekommen. Da viele dieser Dinge am Computer entstehen werden, müssen wir mit einer langen Phase der Nachproduktion rechnen.

Alle wichtigen Entwicklungen findet ihr auch in unserem Übersichtsartikel:

The Last of Us steht für Qualität: Man kann von den Spielen halten, was man will, aber Naughty Dog lieferte mit beiden Teilen bis zur Perfektion gefeilte Produkte ab, die neue Standards setzten und in denen man immer wieder auf neue Details stößt. Um das auch in der Serie zu erreichen, wird es einiges an Arbeit brauchen. Zumal der Uncharted-Film zuletzt eher durchschnittliche Kritiken bekam.

Ihr könnt TLoU 2 schon jetzt mit 60 FPS auf der PS5 spielen:

Sehen wir 2022 überhaupt Inhalte zu The Last of Us?

The Last of Us Part III ist derzeit kein Thema bei Naughty Dog, doch dafür gibt es mehrere andere Projekte. Zum einen soll wohl ein Director's Cut zu The Last of Us 2 für die PS5 kommen. Heiß gehandelt wird auch das Remake von The Last of Us, das laut Insidern noch in diesem Jahr erscheinen wird. Und zu guter Letzt wäre da noch das Multiplayer-Projekt, das ein eigenständiger Nachfolger des Factions-Modus aus dem ersten Teil werden soll.

Hättet ihr mit einer Ausstrahlung von The Last of Us noch in diesem Jahr gerechnet?