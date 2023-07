The Last of Us-Serie auf DVD & Blu-ray: Ab sofort könnt ihr Staffel 1 kaufen

Ab jetzt könnt ihr euch den Serienhit The Last of Us auf DVD, Blu-ray und in einer 4K-Version kaufen.

Bislang war die Anfang des Jahres angelaufene Serie zum PlayStation-Hit The Last of Us ausschließlich per Streaming verfügbar, nun könnt ihr sie endlich auch auf DVD und Blu-ray bekommen. Bei Amazon sind ab sofort drei verschiedene Versionen verfügbar. Hier der Überblick:

Alternativ könnt ihr die Serie natürlich auch bei anderen Händlern wie zum Beispiel bei MediaMarkt und bei Saturn bekommen.

Daneben könnt ihr The Last of Us natürlich auch weiterhin im Stream schauen. Die Serie ist nach wie vor im Abo auf WOW enthalten, inzwischen ist sie zudem zum digitalen Kauf auf Amazon Prime Video verfügbar. Hier beträgt der Preis 25,99€ für die gesamte Staffel oder 2,99€ pro Episode in HD. Die Serie umfasst neun Episoden mit Längen von 44 bis 81 Minuten.

Wie gut ist die Serienumsetzung von The Last of Us?

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie

The Last of Us ist einer der großen Serienhits dieses Jahres, und zwar sowohl im Hinblick auf die Zuschauerzahlen als auch hinsichtlich der Bewertungen von Kritiker*innen. Der Metascore auf Metacritic liegt bei 84 Punkten, was The Last of Us eine Auszeichnung als „Must-Watch“ einbringt. Auf IMDb kommt The Last of Us aktuell sogar auf einen Score von 8.8 Punkten bei mehr als 400.000 User-Bewertungen.

Die Serienumsetzung von The Last of Us hat zwar einige Details der Vorlage geändert, die für das Gameplay der Spiele wichtig waren, aber bei einer Verfilmung wenig Sinn gemacht hätten. Im Kern bleibt sie aber recht nah an der Handlung des ersten Spiels. Da Neil Druckmann, der Autor des Spiels, auch an der Serie mitgearbeitet hat, ist das wenig verwunderlich. Mehr über die Serie könnt ihr hier erfahren:

