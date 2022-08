The Last of Us-Serie auf HBO: Erster Trailer weckt schöne Erinnerungen ans Spiel

Die Bilderflut vom Set hat ein Ende und endlich hat HBO Max den ersten Trailer zur kommenden The Last of Us-Serie enthüllt. Zu sehen ist der erste Trailer ganz am Ende eines Showreels des amerikanischen VoD-Anbieters.

Wohlige Erinnerungen an das Spiel: Fans des PlayStation-Spiels werden in den gut 20 Sekunden einige bekannten Szenen und Charaktere wiedererkennen. Darunter natürlich Pedro Pascal als Joel und Bella Ramsey als Ellie. Auch ein kurzer Blick auf den emotionalen Anfang des Action-Adventures wird gewährt.

Den ersten Trailer könnt ihr euch ab Minute 1:42 hier anschauen:

Infos zu Handlung und Release

Zwar erweckt der Trailer den Eindruck, dass wir die Serie schon bald zu Gesicht bekommen, vor 2023 solltet ihr jedoch nicht mit einem Release rechnen, das hat HBO erst vor Kurzem bekanntgegeben.

Inhaltlich erwartet euch in erster Linie die Geschichte aus The Last of Us Part 1, jedoch sollen auch Szenen aus Part 2 vorkommen. The Last of Us erzählt die Geschichte von Mitvierziger Joel und Teenager Ellie, die sich in der Postapokalypse durch die USA schlagen. Ihr Ziel: Ein Heilmittel gegen den verheerenden Cordyceps-Pilz, der Menschen in Zombie-ähnliche Wesen verwandelt.

Auch neue Szene mit dabei: Laut Producer Craig Mazin wird man sich jedoch nicht 1zu1 an der Vorlage orientieren. Vielmehr soll die Geschichte erweitert werden. Dabei sollen Ereignisse jedoch nicht rückgängig gemacht oder im Kern verändert werden.

Alle Infos zur The Last of Us-Serie auf HBO

Welche Schauspieler und Schauspielerinnen die bekannten Figuren aus dem Spiel in der Serie verkörpern, das und vieles mehr erfahrt ihr in unserem ausführlichen Info-Artikel zu The Last of Us HBO. Hier bekommt ihr auch allerhand Eindrücke von den Dreharbeiten, inklusive Bilder bekannter Orte zu sehen.

Wie haben euch die ersten Bewegtbilder zur Serie gefallen?