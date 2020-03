The Last of Us: Joel & Ellie bekommen eigene TV-Serie

Wie die Filmwebseite The Hollywood Reporter verkündet hat, gibt es bald neben dem Witcher eine weitere Videospielreihe, die ihren Weg auf unsere Fernsehbildschirme findet: The Last of Us wird von Writer Neil Druckmann und Chernobyl-Erfinder Craig Mazin für den amerikanischen Fernsehsender HBO umgesetzt.

Der Erfolg des Witchers auf Netflix scheint die Filmindustrie auf Videospiele aufmerksam gemacht zu haben. Denn jetzt soll auch The Last of Us, das Action-Adventure des Entwicklerstudios Naughty Dog, zu einer Fernsehserie gemacht werden.

Neil Druckmann and Craig Mazin (Chernobyl) to work on THE LAST OF US TV SHOW on HBOhttps://t.co/ktY7SgUuJM pic.twitter.com/ahMQvDX3V4 — Nibel (@Nibellion) March 5, 2020

Beteiligt sind neben Entwicklerstudio Naughy Dog auch der amerikanische Fernsehsender HBO, der auch schon Game of Thrones für das Fernsehen umsetzte. Das Projekt ist laut dem Hollywood Reporter eine Zusammenarbeit von Sony Pictures Television und PlayStation Productions, wobei es die erste Serie ist, die PlayStation Productions produziert.

Allerdings soll es nicht die letzte bleiben, wie Chris Parnell, Co-President bei Sony Pictures Television Studios verkündete. Es sei nur die erste von vielen, wird er zitiert.

Worum geht's ?

Während die Writer also bekannt sind, wurde zwar nicht bekannt gegeben, wer für die Serie gecastet wurde. Dafür wissen wir jedoch, worum es geht. Tatsächlich soll die Serie die Ereignisse des ersten The Last of Us nacherzählen, mit möglichen Zusätzen aus dem bald erscheinenden zweiten Teil.

Das bedeutet, dass wir Joel und Ellie sehen werden - sehr wahrscheinlich jedoch mit anderen Stimmen. Ellie, die von Ashley Johnson gespielt und gesprochen wurde, sieht ihrer Synchronsprecherin nicht besonders ähnlich, und auch Joels Synchronsprecher Troy Baker hat optisch nicht ganz so viel mit dem bärtigen Aussteiger gemeinsam. Deswegen dürfen wir gespannt sein, auf wen die Wahl fallen wird.

Regisseur Craig Mazin scheint ebenfalls eine gute Wahl für die Serie. Chernobyl, sein letztes Projekt, hat mit einem Atomkraftwerkskollaps sehr düstere Töne angeschlagen, die denen des Spiels in nichts nachstehen. Auch Writer Neil Druckmann ist nach eigenen Angaben sehr zufrieden mit Mazins Verständnis des Spiels und steht im während der Produktion zur Seite.

Special Effect Makeup-Feuerwerk

Doch auch mit einem geeigneten Regisseur bleibt die optische Umsetzung spannend. Denn während die Runner noch einigermaßen Menschenähnlich daherkommen, sind weiterentwickelte Infizierte wie die Clicker eine Herausforderung für jeden Special Effects-Künstler.

Wer glaubt ihr sollte Joel und Ellie spielen?