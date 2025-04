"Ich hatte Angst vor ihr und mochte sie nicht" - The Last of Us-Macher teast die nächste Schockszene für Staffel 2 an und wir haben da schon eine böse Vorahnung

Bella Ramsey hat schauspielerisch in der zweiten Staffel von The Last of Us wohl noch einiges zu bieten.

Spätestens wenn ihr die zweite Folge der aktuellen Staffel von HBOs The Last of Us gesehen habt, sollte euch klar sein: Season 2 schlägt noch einmal deutlich härtere Töne als Staffel 1 an. Auch Bella Ramsey alias Ellie hat sich dahingehend weiterentwickelt und ist erwachsener geworden. Sie ist vor allem gnadenloser und brutaler als der 14-jährige Teenager, den wir aus Season 1 kennen.

Und von der "neuen Ellie" haben wir in Season 2 noch längst nicht alles gesehen: In einem Interview mit The Hollywood Reporter teast Showrunner Craig Mazin eine Szene an, in der er laut eigenen Aussagen sogar Angst vor Bella Ramsey gehabt habe.

"Ich sah sie an, und sie hat mir das Herz gebrochen"

Um welche besondere Szene es sich dabei genau handelt, verrät Mazin zwar nicht, aber so viel scheint nach seiner Interview-Aussage sicher zu sein: Sie wird brutal und könnte uns nach der Schockszene aus Folge 2 erneut kräftig in die Magengrube treten. Konkret sagt Mazin:

Ich hatte Angst vor ihr (Anm. d. Red: gemeint ist Ellie, gespielt von Bella Ramsey), ich mochte sie nicht, und ich wollte nicht, dass sie das tut, was sie tut. Ich sehe sie an, und sie bricht mir das Herz.

Das spricht definitiv für Ramseys Schauspiel. Denn wenn Bella es schaffte, das Herz des Showrunners zu brechen, dann können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass die schauspielende Person die Botschaft der Spielvorlage getroffen hat. Wir erinnern uns (ohne zu viel vorab zu verraten): The Last of Us Part 2 soll wehtun.

Wir sind also gespannt, welche Szene uns hier erwartet. Eine Vermutung haben wir bereits. Mehr dazu unten – aber Achtung, Spoiler!

Diese Szene aus könnte gemeint sein

Zur Sicherheit hier auch noch einmal eine Spoiler-Warnung: Wir beziehen uns im Folgenden auf eine Szene in der Spielvorlage The Last of Us Part 2, die höchstwahrscheinlich auch in der Serie vorkommen wird.

Wir gehen davon aus, dass sich Mazin auf eine Szene bezieht, die sich im Spiel im Kapitel "Seattle Tag 2" abspielt. Zum Ende des Kapitels hin durchstreifen wir das St. Mary's Krankenhaus, um Abbys Verbündete Nora ausfindig zu machen.

Zu diesem Zeitpunkt des Spiels ist Ellie bereits besessen davon, Rache zu nehmen. Und das führt uns eine ganz besondere Szene ungeschönt vor Augen.

Nachdem Ellie Nora im Krankenhaus aufgespürt hat und nach einer kurzen Verfolgungsjagd in die Ecke drängen konnte, greift sie zu harten Mitteln. Sie versucht, Abbys genauen Aufenthaltsort aus der jungen Frau herauszuquetschen, indem sie wiederholt mit einem Eisenrohr auf sie einschlägt. Gnade kennt Ellie hier schon lange nicht mehr und ermordet die wehrlose Nora am Ende der Folterszene.

Aber auch im folgenden Kapitel "Seattle Tag 3" gibt es mehrere brutale Szenen, in denen Ellie Rache walten lässt und nur noch als Schatten ihrer selbst durch Seattle stapft. Mazin könnte sich beispielsweise auch auf den Moment beziehen, in dem die 19-Jährige Heldin im Aquarium auf Mel und Owen trifft. Und das geht – wie Kenner*innen des Spiels wissen – ebenfalls alles andere als glimpflich aus.

The Last of Us - Episodenguide zur zweiten Staffel der Serie: Wann erscheinen die neuen Folgen?

Wann kommt Folge 3 von The Last of Us (Staffel 2)? Die neue Folge der Serie erscheint bei uns in der Nacht zum 28. April (von Sonntag auf Montag).

The Last of Us Season 2 wird in Deutschland exklusiv bei den Streamingdiensten Sky (mit Entertainment Plus-Paket) und WOW gezeigt. Im deutschen Fernsehen laufen die Episoden jeweils ein paar Stunden später um 20:15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Sky Atlantic.

Was glaubt ihr, welche Szene aus der zweiten Staffel von The Last of Us gemeint sein könnte?