The Last of Us-Serie auf HBO - Alle Charaktere auf Postern im Überblick

The Last of Us wird als HBO-Serie ausgestrahlt. Und je näher der Release-Termin dafür rückt, desto mehr Info- und Bildmaterial bekommen wir serviert. Jetzt gibt es zum Beispiel gleich einen ganzen Haufen an coolen neuen Charakter-Postern, die die Figuren aus den Spielen und der Serie in Szene setzen. Da kommt Vorfreude auf.

So sehen die The Last of Us-Figuren in der HBO-Serie aus

Darum geht's: Die The Last of Us-Spielereihe wird verfilmt. Beziehungsweise wurde sie zum Teil schon verfilmt, zumindest die Dreharbeiten zur ersten Staffel sind bereits beendet. Sie wird im Januar auf HBO ausgestrahlt, in Deutschland steht auch schon der Streaming-Dienst fest. Alle Infos findet ihr hier:

30 5 The Last of Us-Serie von HBO: Start, Cast, Story - Alle bekannten Infos

Einen ersten richtigen Trailer zur HBO-Verfilmung von The Last of Us gibt es ebenfalls:

1:37 The Last of Us - Echter erster Trailer zur Serie veröffentlicht

Neue Charakterposter veröffentlicht: Der offizielle Twitter-Account zu The Last of Us zeigt eine ganze Reihe an neuen Postern. Die widmen sich jeweils einer Person und setzen die ordentlich in Szene. Das sieht dann natürlich entsprechend beeindruckend aus und liefert uns einen guten Überblick sowie Eindruck.

Das hier sind alle auf einmal in klein, aber dafür übersichtlich:

Link zum Twitter-Inhalt

Hier seht ihr Frank, den Optimisten. Gespielt von Murray Bartlett:

Link zum Twitter-Inhalt

Nico Parker spielt Sarah, Joels Tochter:

Link zum Twitter-Inhalt

Riley wird in der Serie von Storm Reid verkörpert:

Link zum Twitter-Inhalt

Henry, der große Bruder wird von Lamar Johnson gespielt:

Link zum Twitter-Inhalt

In Bills Rolle schlüpft Nick Offerman:

Link zum Twitter-Inhalt

Tess (Anna Torv) sieht in der Serie so aus:

Link zum Twitter-Inhalt

Sam wird in der HBO-Serie von Keivonn Woodard gespielt.

Link zum Twitter-Inhalt

Tommys Rolle übernimmt Gabriel Luna. So sieht das Poster aus:

Link zum Twitter-Inhalt

Marlene wird von Merle Dandridge verkörpert:

Link zum Twitter-Inhalt

Joel spielt bekanntermaßen Pedro Pascal. Auch er bekommt ein neues Poster:

Link zum Twitter-Inhalt

Last, but not least: Bella Ramsey als Ellie:

Link zum Twitter-Inhalt

Die Poster legen nahe, dass wir auch Ereignisse aus dem The Last of Us-DLC Left Behind erleben werden (dieses Video zeigt also wohl wirklich das Kaufhaus). Ursprünglich wurde nur angekündigt, dass die Geschichte des ersten Teils in der HBO-Serie erzählt wird. Aber auch die Storys der einzelnen Personen, die Erweiterung und einiges Drumherum erwarten uns offenbar.

Die Casting-Entscheidungen kommen bei den meisten Fans sehr gut an. Vor allem die Wahl von Nick Offermann als Bill passt natürlich wie die Faust aufs Auge und auch Anna Torv Tess wirkt extrem überzeugend. Mittlerweile haben wohl auch die meisten ihren Frieden mit der Besetzung von Sarah, Joel und Ellie gemacht.

Wie gefallen euch die Poster? Auf welchen Auftritt freut ihr euch ganz besonders?