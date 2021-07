Die Freude vieler Fans auf die kommende The Last of Us-Serie von HBO wächst gefühlt mit jeder Neuankündigung. Nachdem in der letzten Woche mit Anna Torv die Schauspielerin für Joels Schmuggler-Kumpanin Tess enthüllt wurde, stehen nun (fast) alle Darsteller*innen für die wichtigsten Rollen fest.



Wie genau Anna Torv, Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) und Co. in ihren Rollen aussehen werden, wissen wir leider noch nicht. Künstler IconicNephilim hat auf Twitter derweil seine eigene Interpretation in Form von Postern veröffentlicht. Und die können sich wirklich sehen lassen.

So könnten Joel, Ellie, Tess und Tommy in der HBO-Serie aussehen

Joel und Ellie - Die beiden Hauptfiguren, die in der Serie von Pedro Pascal und Bella Ramsey verkörpert werden:

Tess - Schmugglerin und enge Verbündete von Joel. In der HBO-Show wird sie von Anna Torv verkörpert, die ihr vielleicht schon aus den Serien Mindhunter oder Fringe kennt:

Tommy - Und zu guter Letzt: Joels Bruder Tommy (gespielt von Gabriel Luna):

Alles Wissenswerte über die The Last of Us-Serie auf HBO

Story: Die HBO-Show soll die Ereignisse des ersten The Last of Us nacherzählen, mit möglichen Zusätzen aus dem zweiten Teil der Videospielreihe, The Last of Us: Part 2.

Einen Starttermin hat die HBO-Show noch nicht. Allerdings nimmt die Produktion nun endlich Fahrt auf: Die Dreharbeiten starten am 5. Juli 2021 und sollen voraussichtlich am 8. Juni 2022 beendet werden. Bis zum Start der Serie müssen wir uns also noch ein Weilchen gedulden, zumal die Show nach Abschluss der Dreharbeiten noch in die Post-Production geht. Vor Mitte 2023 brauchen wir wohl nicht mit dem TV-Start rechnen.

Kompletter Cast und mehr: Alle bekannten Infos und Schauspieler*innen der The Last of Us-Serie findet ihr in unserer großen Übersicht.

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was haltet ihr von den Fanpostern zur The Last of Us-Serie von HBO?