The Last of Us-Serie: Setfoto zeigt Joel erstmals von vorne & Fans sind trotz Maske begeistert

Während wir ungeduldig auf das Erscheinungsdatum der The Last of Us-Serienadaption warten, bekommen wir immer wieder kleine Appetithappen zugeworfen. So haben wir beispielsweise schon ein Foto gesehen, das Ellie und Joel von hinten zeigte. Jetzt können wir Pedro Pascal erstmals in seiner Rolle als Joel auch von vorne begutachten – und dass er dabei eine Maske trägt, stört viele Fans gar nicht. Hier erfahrt ihr mehr darüber.

Joel von vorne – unter Corona-Bedingungen

Darum geht es: Im Internet ist ein neues Bild vom Set der The Last of Us-Serie in Edmonton aufgetaucht. Es zeigt Hauptdarsteller Pedro Pascal in seiner Rolle als Joel – dieses Mal von vorne. Dabei gibt es jedoch einen Haken: Pascal trägt eine Maske. Nein, nicht gegen die Sporen, die ihr aus dem Spiel kennt, sondern eine Corona-Maske. Diese verdeckt natürlich einen guten Teil seines Gesichts. Hinter ihm ist etwas zu erkennen, was ein Kontrollpunkt sein könnte.

Wir haben Pascal in seiner Rolle zuvor bereits auf einem ersten Teaserbild gesehen, zusammen mit seiner Schauspielerkollegin Bella Ramsey, die Ellie verkörpert. Das Foto kam gut an, da es sehr stark nach der Spielvorlage aussieht, obwohl die Szene so im PlayStation-Exclusive nicht vorkommt. Auf diesem Bild konnten wir die beiden Hauptpersonen nur von hinten sehen. Darum bietet das neue Foto einen frischen Einblick, auch wenn Pascals Gesicht nicht ganz zu sehen ist.

Hier erhaltet ihr einen Überblick über das, was wir bereits wissen:

Fans sind trotzdem begeistert

An den Reaktionen auf Reddit und dem The Last of Us on HBO – Status-Twitter-Account können wir sehen, dass die Fangemeinde wirklich Hunger auf neue Eindrücke hat, denn trotz der Maske sind viele schon jetzt überzeugt von Pascal als Joel. logan_morr150n schreibt auf Reddit beispielsweise:

Jesus, er sieht genau wie [Joel] aus. Ich kann nicht glauben, dass es da draußen immer noch Leute gibt, die den Cast kritisieren.

Fishy fasst sich auf Twitter kürzer:

ER IST EINFACH DER BESTE.

Einige Fans hätten aber schon gerne mehr gesehen. AliLivin gibt auf Reddit zu bedenken:

Aber wir wissen immer noch nicht, ob er den Bart hat!!

Da müssen wir uns wohl tatsächlich noch gedulden. Da sogar Details an Joels Rucksack genau nachgebildet wurden, können wir davon ausgehen, dass die Serie sich grundsätzlich stark am Spiel orientiert. Trotzdem wird es sicher einige Unterschiede geben. Wir dürfen gespannt sein, wann wir Ellie und Joel von vorne unmaskiert sehen werden.

Was sagt ihr zu dem Bild?