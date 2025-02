The Last of Us Staffel 2: Abby-Schauspielerin sagt, verbreitetes Gerücht über ihre Arbeit am Set stimmt gar nicht

Abby spielt in der TloU-Serie eine große Rolle.

Update 11. Februar 2025: Knapp sechs Monate nachdem Dina-Schauspielerin Isabela Merced erklärt hatte, dass Abbys Darstellerin am Set mehr Security brauche, hat sich diese Aussage als falsch herausgestellt.

Kaitlyn Dever, die Abby in der Serie verkörpert, hat sich nun im Interview mit Variety nämlich selbst zu Wort gemeldet. Hier erklärt die Schauspielerin, dass das Gerücht schlicht nicht wahr sei und sie es selbst nie behauptet habe. Allem Anschein nach hatte Isabela Merced hier also eine Falschinformation aufgeschnappt.

Originalmeldung: In der zweiten Staffel der gefeierten HBO-Endzeitserie The Last of Us wird nicht nur Ellie eine größere Rolle spielen als zuvor, sondern auch der komplett neue Charakter Abby, den Fans von The Last of Us Part 2 bereits bestens kennen.



Die Figur sorgte bereits zum Release des Spiels für viel Aufsehen, sowohl im positiven aber leider auch im negativen Sinne. Das ging so weit, dass die Schauspielerin von Abby, Laura Bailey, und sogar deren Familie Hassnachrichten und Morddrohungen ausgesetzt waren.

Wir verzichten aus Spoilergründen an dieser Stelle darauf, konkret zu erklären, warum so viel toxischer Wirbel rund um den Charakter Abby herrschte. Nur so viel: Etliche Spieler*innen zeigten sich insbesondere nach einem großen Leak vor dem Release von TloU Part 2 im Jahr 2020 unzufrieden über spezifische Story-Entwicklungen und ließen ihrem Ärger freien Lauf. Die genauen Gründe könnt ihr im unten verlinkten Artikel nachlesen:

Abby-Schauspielerin mit mehr Security-Schutz

Jedoch beschränkt sich der Hass nicht nur auf das Spiel, sondern überträgt sich auch auf die kommende zweite Season der Serie.

Wie nun nämlich Dina-Schauspielerin Isabela Merced im Podcast "Happy Sad Confused" verraten hat, habe Abby-Darstellerin Kaitlyn Dever während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel der HBO-Serie sogar zusätzlichen Security-Schutz gebraucht.

Bereits zur Bekanntgabe bzw. nach ersten Leaks des Castings von Abby, teilten viele Fans ihre Sorgen um Kaitlyn Dever im Netz (via moviepilot), aus Angst ihr könnte ähnliches widerfahren wie damals Laura Bailey.

The Last of Us Staffel 2 Start: Die zweite Staffel der The Last of Us-Serie soll 2025 an den Start gehen. Ein genaues Datum für den Beginn der Ausstrahlung gibt es allerdings bislang nicht.

