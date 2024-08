The Last of Us Staffel 2: Setfotos mit Jesse geben Hinweis darauf, wo die zweite Staffel endet

Jesse wird ebenfalls in der zweiten Staffel von The Last of Us auftauchen.

Ein wenig müssen wir uns noch gelduden, ehe wir die zweite Staffel der Serie zu The Last of Us zu sehen bekommen. Aktuell laufen nämlich noch die Dreharbeiten, die aber bereits ein paar interessante Details offenbaren. Unter anderem könnte das Auftauchen eines Charakters einen Hinweis darauf geben, welche Teile der Spielvorlage die zweite Staffel tatsächlich abdeckt.

The Last of Us-Darsteller gibt Hinweis darauf, welche Tage die zweite Staffel abdeckt

Viele der Darsteller*innen für die zweite Staffel von The Last of Us waren bereits bekannt. So wussten wir unter anderem, dass Young Mazino in die Rolle von Dinas Exfreund Jesse schlüpft. Die Frage war eigentlich nur, wie groß sein Auftritt in der zweiten Staffel sein wird.

Immerhin wissen wir auch, dass die Geschichte der Spielvorlage The Last of Us Part 2 in der Serie auf zwei Staffeln aufgeteilt werden soll. Es wäre also denkbar gewesen, dass wir Jesse nur in Jackson zu sehen bekommen.

Vor einigen Tagen sind aber Fan-Fotos vom Set der Dreharbeiten aufgetaucht, die Bella Ramsey und Yound Mazino zusammen zeigen:

Da die beiden hier ausgerüstet und bewaffnet sind, sieht es ganz so aus, als würden wir hier Szenen von Tag 3 in Seattle bekommen – der ungefähr zur Hälfte des Spiels stattfindet.

Das würde auch die Theorie bekräftigen, dass Abbys Teil der Geschichte in der Serie nicht parallel zu der von Ellie erzählt wird. Dann würden wir ihre Story gar nicht mehr in Staffel 2, sondern erst in Staffel 3 erleben.

Immerhin war sie bislang nur im ersten Teaser zur Staffel zu sehen und zwar an einer Stelle ganz am Anfang des Spiels:

The Last of Us Staffel 2 zeigt ersten emotionalen Teaser

Dass die Serie sich vermutlich so einige Inhalte des Spiels für Staffel 3 aufheben wird, ist nicht verwunderlich. Immerhin wird Staffel 2 mit gerade einmal sieben Folgen deutlich kürzer, während die dritte Season wieder länger werden soll. Gut möglich also, dass die Konfrontation von Ellie und Abby den Schlusspunkt der zweiten Staffel bilden könnte.

Ein konkretes Releasedatum für The Last of Us Staffel 2 gibt es bislang noch nicht, sie soll aber 2025 erscheinen.

Glaubt ihr, dass sich die Serie an die Struktur des Spiels halten wird, oder dass wir doch noch mehr von Abby in Season 2 sehen werden?