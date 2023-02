The Last of Us-Serie: Stirbt Joel? Wir beantworten euch die Frage nach dem großen Cliffhanger

Tja, es war zu erwarten: Die Schöpfer*innen der The Last of Us-Adaption von HBO nutzen es aus, dass die Folgen wöchentlich erscheinen und lassen euch nach Folge 6 mit einem richtig fiesen Cliffhanger zurück. Falls ihr das Spiel nicht gezockt habt, stellt ihr euch jetzt bestimmt die bange Frage, ob Joels und Ellies gemeinsame Reise an dieser Stelle beendet ist; ob Ellie schon wieder alleine ist. Damit die Ungewissheit euch keine schlaflosen Nächte bereitet, verraten wir euch, auf was ihr euch einstellen müsst.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu noch nicht ausgestrahlten Folgen der The Last of Us-Serie sowie Spoiler zu den Videospielen The Last of Us Part 1 und Part 2.

So steht es um Joel in der Serie und in den Spielen

Das Ende der aktuellen Serienepisode dürfte für Kenner*innen des Spiels ganz anders gewirkt haben, als für diejenigen, die die Story noch nicht kennen. Denn - wir spannen euch nicht länger auf die Folter - Joel stirbt an dieser Stelle nicht. Ihr könnt also erst mal durchatmen. Wir werden euch allerdings nicht verraten, was ihr stattdessen zu erwarten habt.

Falls euch das zur Beantwortung der Frage aktuell reicht, solltet ihr nicht weiterlesen, denn im folgenden Absatz gehen wir auf Joels weiteres Schicksal in Staffel 2 ein.

Wollt ihr einfach einen Ausblick auf Folge 7, gibt es hier den Teaser:

0:53 The Last of Us - So geht's in Episode 7 mit Ellie und Joel weiter

Achtung, ab hier folgen Spoiler für The Last of Us Part 2! Okay, ihr wolltet es wissen: Leider gilt das Durchatmen nur für die aktuelle Szene, beziehungsweise für die erste Staffel, die sich an Part 1 orientiert. In Part 2 erleben wir eine ältere Ellie, die immer noch engen Kontakt mit Joel hat. Allerdings hält das nicht lange an.

Ziemlich am Anfang des zweiten Spiels - und so vermutlich auch in der zweiten Serienstaffel - werden eure Tränendrüsen auf eine harte Probe gestellt. Da endet nämlich Joels Leben tatsächlich. Das wird die Adaption sicherlich nicht ändern. Wir wollen euch nicht zu viel verraten, aber Joels Tod ist ein zentraler Storyaspekt des zweiten Spiels. Wir können euch also nur eine vorläufige und keine endgültige Entwarnung in Sachen Joel geben.