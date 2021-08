The Last of Us-Serie: Bilder vom Set geben einen ersten Eindruck vom verfallenen Boston

Die von HBO produzierte Serien-Umsetzung von The Last of Us wird unter anderem in der kanadischen Stadt Calgary gedreht. Diese hat mit den Schauplätzen des Spiels relativ wenig gemeinsam, deshalb muss am Set eine komplette Stadt aufgebaut werden. Wie ihr euch vielleicht erinnert, spielt The Last of Us unter anderem in der US-amerikanischen Stadt Boston ab, deren Häuserfassaden nun auf Setfotos zu sehen sein dürften.

The Last of Us-Bilder zeigen Häuserfassaden von Boston

Auf Reddit wurden einige neue Set-Bilder geteilt, die uns zeigen, wie die Häuserfassaden von Boston aufgebaut werden. Die Stadt an der Ostküste der USA, eine der ältesten des Landes, ist geprägt von roten Backsteinhäusern, schönen Erkern und aufwendigen Holzvertäfelungen. Eine echte Herausforderung für das Produktions-Team:

Es gibt weitere Bilder

Fake-Austin wird gebaut: Bevor Joel in Boston auf Ellie trifft, lebt er mit seiner Tochter und seinem Bruder in Austin, Texas. Auch von der Stadt im Süden der USA gibt es bereits einige Fotos im Netz. Diese sind besonders interessant, da sie den Ausbruch der Pilz-Pandemie zeigen, also den Punkt, an dem eine funktionierende Gesellschaft in den Abgrund stürzt.

Die Millers vor der Katastrophe: Ein weiteres Bild wurde von dem Tommy-Darsteller Gabriel Luna geteilt. Es zeigt die grinsende Miller-Familie, kurz vor dem großen Unglück, dass die Geschehnisse von The Last of Us ins Rollen bringt.

Wann geht es los?

Die Dreharbeiten zu The Last of Us starteten zwar Anfang Juli, aber bis die fertige Produktion bei uns über die Bildschirme flimmert, wird noch einiges an Zeit vergehen. Vermutlich wird es ein Jahr dauern, bis die Dreharbeiten abgeschlossen sind und ein weiteres Jahr, bis die Nachbearbeitung und Distribution stehen.

Zwar kommen wir wohl erst 2023 in den Genuss der Serie, jedoch könnte sie uns dann eine ganze Weile begleiten. Die Rede ist von bis zu acht Staffeln, je nach Erfolg der Produktion.

