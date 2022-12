The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt uns ein echtes Albtraum-Monster aus dem Spiel

2:24 The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt einen Bloater und mehr von Ellie, Joel und Co.

In gut einem Monat ist es endlich so weit: Wir begleiten Joel und Ellie erneut auf ihrem Abenteuer, nämlich in der Serienadaption zu The Last of Us von HBO. Ein zweiter, rund zweieinhalb minütiger Trailer steigert noch mal die Vorfreude, denn wir bekommen wirklich jede Menge neue Eindrücke, und nicht nur die wichtigsten Charaktere, sondern auch ein echtes Albtraum-Monster zu sehen, nämlich einen Bloater.

Spoiler-Warnung: Der Trailer enthält viele neue Details zur Serie, die wir im Artikel aufgreifen, wie beispielsweise den Bloater. Falls ihr euch lieber überraschen lassen wollt, solltet ihr den Trailer lieber nicht anschauen.

Sämtliche Charaktere und ein Bloater

Die Serie startet bei uns in Deutschland in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar, exklusiv bei Sky. Der Trailer zeigt eine spannende Szene nach der anderen und kombiniert, wie wir das aus dem Spiel kennen, dramatische Momente mit Humor. So erleben wir Bella Ramsey beispielsweise, wie sie auf typische Ellie-Art herumalbert und Witze über ihre Immunität macht, indem sie eine Verwandlung immitiert.

Zudem bekommen wir auch einen kurzen Ausblick auf Szenen des Left Behind-DLCs und erleben dabei Ellie gemeinsam mit ihrer Freundin Riley. Was die Charaktere angeht, so bekommen wir überhaupt einen richtig guten Eindruck, wie sie in Action wirken, nachdem wir den Cast bereits auf Postern in ihren Rollen sehen konnten.

So erhaschen wir einen Blick auf Bill und Frank, den wir im Spiel nicht treffen, weil er in diesem schon tot ist. Zudem erleben wir Tess, Marlene von den Fireflys sowie die Brüder Sam und Henry, denen Ellie und Joel auf dem Weg begegnen.

Hier haben wir für euch alle wichtigen Infos zur Serie im Überblick:

Ganz am Ende des Trailers zeigt sich ein Bloater: Die Szene, wenn wir im Spiel in einer Turnhalle auf einen richtig massigen und fiesen Infizierten treffen, dürfte einigen Fans gut im Gedächntnis geblieben sein. Bevor der Trailer endet, sehen wir, wie sich eines dieser Monster zwischen Flammen und kleineren Infizierten vom Boden erhebt.

Ashley Johnson ist Ellies Mutter: Zudem bestätigt sich, was bereits in Gerüchten zu hören war; Ashley Johnson, die Ellie im Spiel verkörpert, übernimmt in der Serie die Rolle ihrer Mutter. Wir bekommen einen kurzen Blick auf sie im Trailer. Auch Troy Baker, der im Spiel Joel ist, taucht in der Serie in einer anderen Rolle auf, während Pedro Pascal Joel spielt.

Bekannte Anblicke: Der Trailer gibt nicht nur einen guten Abriss von der Story des Spiels und zeigt Teile von Ellies und Joels beschwerlicher Reise, sondern fängt auch einige bekannte Ansichten ein. So sehen wir beispielsweise in der überwucherten Stadt die markante goldene Kuppel am Rathaus von Boston oder wie die Charaktere über Bretter balancieren, um von einem Haus zum anderen zu gelangen.

Wie gefällt euch der neue Trailer?