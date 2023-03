Im Staffelfinale versteckt sich ein Easter Egg.

Die vielen Easter Eggs in der ersten The Last of Us-Staffeln machen für Fans der Spiele mit den Reiz an der HBO-Serie aus. Die Anspielungen zu finden ist dabei mal mehr und mal weniger einfach. Aber ein Easter Egg habt ihr mit ziemlicher Sicherheit nicht entdeckt, da das so auch gar nicht möglich ist. Es resultiert eher aus einer kleinen schauspielerischen Stütze, die erst jetzt, nachdem wir davon wissen, als solches betrachtet werden kann.

Achtung, es folgen Spoiler zur letzten Folge der ersten The Last of Us-Staffel!

Ashley Johnson besinnt sich auf Anna Brief

In der ersten Staffel der The Last of Us-Serienadaption spielt Ashley Johnson, die in den Spielen Ellie verkörpert, ihre Mutter Anna. In Folge 9 erleben wir in einem Rückblick Ellies dramatische Geburt und wie Anna nach einer Infektion den Tod findet.

Was wir alle nicht sehen können: Johnson trug während des Drehs eine Brief bei sich, den es so auch in TLoU Part 1 gibt. Dabei handelt es sich um den Brief, den Ellies Mutter direkt nach ihrer Geburt verfasst hat. Im Spiel bewahrt Ellie ihn ab "Lakeside Resort" im Rucksack auf, nachdem Marlene ihn ihr (im Comic The Last of Us: American Dreams) gegeben hat.

In dem Brief kommt die Liebe zu ihrer Tochter zum Ausdruck, dass sie Marlene vertrauen kann und dass sie ihre Bestimmung finden und dafür kämpfen soll. Ein äußerst emotionaler und ermutigender Text, der Ellie in der gefährlichen Welt Halt geben soll.

Um sich schauspielerisch auf diese emotionale Bindung zu besinnen, schrieb Johnson den Text persönlich und per Hand auf einen Zettel und trug diesen Brief dann nicht sichtbar während des Drehs in der Tasche, wie sie gegenüber Deadline verriet:

Im Spiel gibt es einen Brief, den Anna schreibt und den Ellie in ihrem Rucksack aufbewahrt. Und ich schrieb diesen Brief auf und behielt ihn einfach in meiner Tasche, als eine Art Erinnerung an mich selbst, woher diese Figur kam und an die Geschichte davon. Ashley Johnson im Deadline-Interview

Den Teaser zur angesprochenen neunten Folge seht ihr hier:

0:23 The Last of Us-Serie - Teaser bereitet euch auf das Staffel-Finale vor

Nun, da wir davon wissen, offenbart sich dadurch ein weiteres Easter Egg, auch wenn wir es nie in Folge 9 sehen können. Ein kleines, aber feines Detail, dass erneut zeigt, wie ergreifend nicht nur die Geschichte des Spiels und der Serie ist, sondern auch der schauspielerische Prozess dahinter.