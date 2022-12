The Last of Us-Serie zeigt uns erstmals Ellies Mutter und sie wird Fans sehr bekannt vorkommen

HBO bringt uns eine Serien-Adaption zu The Last of Us und am Wochenende kam ein neuer, ausführlicher Trailer. Darin sehen wir nicht nur haufenweise atmosphärische Szenen und ein echtes Albtraum-Monster aus dem Spiel, sondern auch zwei ganz spezielle Auftritte. Sowohl der ursprüngliche Schauspieler von Joel aus dem Spiel (Troy Baker) als auch die Ellie-Schauspielerin Ashley Johnson sind mit von der Partie. Aber in ganz anderen Rollen, immerhin übernehmen in der Adaption Pedro Pascal und Bella Ramsey ihre eigentlichen Parts.

The Last of Us-Trailer zeigt die beiden Original-Schauspieler*innen aus dem Spiel

Worum geht's? Zum Spiele-Blockbuster The Last of Us erscheint (in Deutschland) in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar die erste Staffel einer aufwändig produzierten HBO-Serie. Es war bereits bekannt, dass darin auch die beiden Personen auftauchen, die in den Spielen Joel und Ellie gespielt haben, allerdings in andere Rollen. Jetzt wissen wir dank des neuen Trailers auch, um welche Rollen es sich handelt.

Cameo-Auftritte erstmals zu sehen: Hier könnt ihr euch den neuesten Trailer zur HBO-Adaption The Last of Us anschauen. Wenn ihr genau hinschaut, erkennt ihr die beiden ganz speziellen Szenen vielleicht auf Anhieb.

2:24 The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt einen Bloater und mehr von Ellie, Joel und Co.

Spoiler-Warnung: In den folgenden Abschnitten gehen wir auf die Handlung des Videospiels ein und nennen unter anderem eine wichtige Schlüsselszene im Endgame, allerdings ohne Details zu verraten.

Ellies Mutter ist ... Ellie? Unter anderem können wir hier in einer kurzen Einstellung Ashley Johnson sehen. Sie hält ein kleines schreiendes Baby in den Armen. Dabei könnte es sich um Ellie handeln und Ashley Johnson spielt offensichtlich ihre Mutter Anna. Ursprünglich hatte sie Ellie selbst verkörpert, so schließt sich dann also der Kreis.

Was das bedeuten muss: Offenbar erfahren wir in der HBO-Serie sehr viel mehr über Ellies Leben, bevor sie auf Joel getroffen ist. In den Spielen war Ellies Mutter gar nicht zu sehen und es gab im Left Behind-DLC nur einige wenige Hinweise darauf, was Ellie vor den Ereignissen aus dem Spiel erlebt hat. Das dürfte sich jetzt ändern, wenn wir sogar ihre Geburt gezeigt bekommen.

Troy Baker wechselt die Seiten: Nachdem Troy Baker im Spiel Joel verkörpert, taucht er jetzt in der HBO-Serie als ein Bösewicht auf. Offenbar gehört er zur Kannibalentruppe rund um den Oberfiesling David. Hier ist die Jagdtruppe wohl gemeinsam auf einem Ausflug durch die winterliche Wildnis. Später im Trailer ist auch eine Messer-Attacke auf Ellie zu sehen, die stark der Szene aus dem Spiel ähnelt, in der David sie so angreift.

Da kommt noch mehr: Neben Troy Baker und Ashley Johnson kehren noch zwei weitere Schauspieler*innen aus dem Spiel zurück. Zum einen wäre da Merle Dandrige als Marlene, die ihre alte Rolle erneut aufnimmt. Andererseits tritt Jeffrey Pierce als neue Figur Perry in Erscheinung. Er hatte im Spiel Joels Bruder Tommy gesprochen, der nun von Diego Luna gespielt wird.

Falls ihr die Serie direkt zu Release anschauen wollt, könnt ihr das exklusiv über WOW beziehungsweise Sky. Hier könnt ihr euch die einzelnen Charakere noch einmal auf ihren jeweiligen Charakterpostern ansehen.

Wie findet ihr die Comeback-Cameos der beiden Hauptrollen aus dem Spiel?